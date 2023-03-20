Бездомные облюбовали сгоревшую постройку в центре Екатеринбурга и пугают детей

Бездомные лица в сгоревшей будке проводят свой досуг (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В сгоревшем пункте приема вторсырья на улице Фрунзе поселились бомжи, которые мешают обитателям жилого дома и пугают воспитанников соседнего детского сада. Многочисленные жалобы в управляющую компанию, администрацию и прокуратуру Ленинского района результата не принесли, рассказали URA.RU жильцы дома № 40, который примыкает к злосчастной постройке.

«Этот пункт работал круглосуточно под нашими окнами восемь лет, и все эти годы оттуда слышался шум, ругань, под окнами днями и ночами сновали бездомные. В декабре он сгорел и превратился в огромную помойку, от которой несет гарью, окна открыть невозможно. Бомжи притащили туда матрас, распивают спиртное, матерятся. А ведь в паре десятков метров находится детский сад, и малыши это видят», — рассказал пенсионер Александр Стрелко. Его квартира выходит окнами прямо на злополучную постройку. Когда случился пожар, жилище чудом удалось спасти.

По словам пенсионера, он и другие жильцы неоднократно жаловались в управляющую компанию «Стандарт» на то, что им мешает пункт скупки вторсырья, однако там отвечали, что он является частной собственностью и работает легально. Такой же ответ, по их словам, был получен из администрации и прокуратуры Ленинского района.

«Когда пункт сгорел, мы вновь обратились с просьбой его убрать, ведь даже выглядит сгоревшая будка безобразно. Однако в управляющей компании сказали, что хозяин постройки неизвестен, и предложили людям скинуться, чтобы снести ее за наш счет», — удивляется мужчина.

За комментарием агентство обратилось в управляющую компанию «Стандарт». В эксплуатационном участке пояснили, что пункт по приему вторсырья принадлежит коммерсанту, который владеет и другими площадями в доме, там находятся магазины. «Со стороны ЖЭКа предложений жильцам собрать деньги не поступало», — уверили в участке и рекомендовали позвонить руководству управляющей компании. В приемной на телефонные звонки никто не ответил.

Пункт приема вторсырья расположился под окнами пятиэтажки Фото: читатель URA.RU

Постройка выгорела и снаружи, и изнутри Фото: читатель URA.RU

Окна пенсионеров выходят на сгоревшую постройку и треснули во время пожара Фото: читатель URA.RU

Одной из версий пожара называли поджог Фото: читатель URA.RU