Челябинские заводы набирают рабочих

21 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Большинство заводов на ярмарке вакансий предлагают обучение и переквалификацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 20 промышленных предприятий Челябинска и Копейска (Челябинская область) объявили массовый набор работников. Ярмарка вакансий состоится 22 марта в образовательном комплексе «Смена», сообщили URA.RU в пресс-службе министерства промышленности и новых технологий региона. «Представители более 20 промышленных предприятий Челябинска и Копейска расскажут об условиях работы, социальных гарантиях и перспективах карьеры на ярмарке вакансий. Мероприятие пройдет 22 марта c 10:00 до 13:00 в образовательном комплексе „Смена“, в районе железнодорожного вокзала, на улице Степана Разина, 8», — уточнили в министерстве. Предприятия ищут рабочих, а также таких специалистов, как токари, фрезеровщики, наладчики, слесари, инженеры, станочники, электросварщики и программисты. Притом на большинстве производств предлагают пройти обучение со стипендией и получить новую специальность. В числе заводов АО НПО «Электромашина», ОАО «Челябинский механический завод», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «Конар», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Копейский машиностроительный завод», АО «Завод «Прибор», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

Более 20 промышленных предприятий Челябинска и Копейска (Челябинская область) объявили массовый набор работников. Ярмарка вакансий состоится 22 марта в образовательном комплексе «Смена», сообщили URA.RU в пресс-службе министерства промышленности и новых технологий региона. «Представители более 20 промышленных предприятий Челябинска и Копейска расскажут об условиях работы, социальных гарантиях и перспективах карьеры на ярмарке вакансий. Мероприятие пройдет 22 марта c 10:00 до 13:00 в образовательном комплексе „Смена“, в районе железнодорожного вокзала, на улице Степана Разина, 8», — уточнили в министерстве. Предприятия ищут рабочих, а также таких специалистов, как токари, фрезеровщики, наладчики, слесари, инженеры, станочники, электросварщики и программисты. Притом на большинстве производств предлагают пройти обучение со стипендией и получить новую специальность. В числе заводов АО НПО «Электромашина», ОАО «Челябинский механический завод», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «Конар», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Копейский машиностроительный завод», АО «Завод «Прибор», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».