Челябинский контрактник получил награду от Путина. Фото

21 марта 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Награду получил танкист Сергей Сальников, который служил в СВО по контракту Фото: Денис Моргунов © URA.RU В военкомате по Агаповскому и Кизильскому районам Челябинской области танкист Сергей Сальников, служивший по контракту в СВО, получил награду от президента РФ Владимира Путина. Раннее военнослужащий уже получил медаль «За отвагу», когда проходил реабилитацию в госпитале после ранения. «В военном комиссариате по Агаповскому и Кизильскому районам вручили награду верховного главнокомандующего за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга жителю Кизильского района Сергею Сальникову. В одном из боев он получил ранение. Поэтому ранее медаль „За отвагу“ ему вручили во время реабилитации в госпитале», — сообщили на сайте газеты «Звезда». Сальников получил специальность танкиста на срочной службе, затем заключил контракт. С началом специальной военной операции отправился на фронт. Награду вручил военный комиссар Игорь Чурилов. «Для меня честь вручать эту награду земляку и настоящему защитнику Родины, с честью выполнившему свой долг, невзирая ни на какие трудности. Хочу поблагодарить родителей Сергея за то, что вырастили достойного сына и гражданина!» — цитирует Чурилова «Звезда». Благодарность президента РФ Сальникову вручил комиссар по Агаповскому и Кизильскому районам Фото: Надежда Лавритова на сайте газеты «Звезда»

В военкомате по Агаповскому и Кизильскому районам Челябинской области танкист Сергей Сальников, служивший по контракту в СВО, получил награду от президента РФ Владимира Путина. Раннее военнослужащий уже получил медаль «За отвагу», когда проходил реабилитацию в госпитале после ранения. «В военном комиссариате по Агаповскому и Кизильскому районам вручили награду верховного главнокомандующего за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга жителю Кизильского района Сергею Сальникову. В одном из боев он получил ранение. Поэтому ранее медаль „За отвагу“ ему вручили во время реабилитации в госпитале», — сообщили на сайте газеты «Звезда». Сальников получил специальность танкиста на срочной службе, затем заключил контракт. С началом специальной военной операции отправился на фронт. Награду вручил военный комиссар Игорь Чурилов. «Для меня честь вручать эту награду земляку и настоящему защитнику Родины, с честью выполнившему свой долг, невзирая ни на какие трудности. Хочу поблагодарить родителей Сергея за то, что вырастили достойного сына и гражданина!» — цитирует Чурилова «Звезда».