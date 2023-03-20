В военкомате по Агаповскому и Кизильскому районам Челябинской области танкист Сергей Сальников, служивший по контракту в СВО, получил награду от президента РФ Владимира Путина. Раннее военнослужащий уже получил медаль «За отвагу», когда проходил реабилитацию в госпитале после ранения.
«В военном комиссариате по Агаповскому и Кизильскому районам вручили награду верховного главнокомандующего за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга жителю Кизильского района Сергею Сальникову. В одном из боев он получил ранение. Поэтому ранее медаль „За отвагу“ ему вручили во время реабилитации в госпитале», — сообщили на сайте газеты «Звезда».
Сальников получил специальность танкиста на срочной службе, затем заключил контракт. С началом специальной военной операции отправился на фронт. Награду вручил военный комиссар Игорь Чурилов.
«Для меня честь вручать эту награду земляку и настоящему защитнику Родины, с честью выполнившему свой долг, невзирая ни на какие трудности. Хочу поблагодарить родителей Сергея за то, что вырастили достойного сына и гражданина!» — цитирует Чурилова «Звезда».
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