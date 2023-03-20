20 марта 2023

В Златоусте простились с мастером, огранившем камень в 35 тысяч карат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация выставки
Ограненные Владимиром Блиновым камни украшают многие изделия златоустовских мастеров Фото:

В Златоусте (Челябинская область) простились с мастером Владимиром Блиновым, огранившем кварц размером в 35 тысяч карат. Как URA.RU сообщил коммерческий директор мастерских «ЛиК» Андрей Лохтачев, в последние годы Блинов изготавливал станки для огранки камней.

«Простились с мастером Владимиром Блиновым, с которым сотрудничали 31 год. Дети пошли по стопам отца: сын огранщик, дочь искусствовед и преподаватель Южно-Уральского госуниверситета в Златоусте», — рассказал URA.RU Лохтачев.

Свои шедевры мастер создавал, несмотря на отсутствие ног: он был прикован к инвалидной коляске. Камни, обработанные Блиновым, украшают изделия «ЛиКа»: дарохранительницу храма Христа Спасителя в Москве, Меч Победы на Поклонной горе и другие.

Ограненный мастером камень в последний раз экспонировался на выставке работ златоустовских граверов в здании Госдумы в 2005 году. До этого изделие было продано в частную коллекцию в Москве. Скончался Блинов после продолжительной болезни.

Владимир Блинов скончался в 69 лет
Фото:
В последние годы Блинов занимался производством станков для огранки
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Камень величиной в 35 тысяч карат теперь находится в частной коллекции в Москве
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В Златоусте (Челябинская область) простились с мастером Владимиром Блиновым, огранившем кварц размером в 35 тысяч карат. Как URA.RU сообщил коммерческий директор мастерских «ЛиК» Андрей Лохтачев, в последние годы Блинов изготавливал станки для огранки камней. «Простились с мастером Владимиром Блиновым, с которым сотрудничали 31 год. Дети пошли по стопам отца: сын огранщик, дочь искусствовед и преподаватель Южно-Уральского госуниверситета в Златоусте», — рассказал URA.RU Лохтачев. Свои шедевры мастер создавал, несмотря на отсутствие ног: он был прикован к инвалидной коляске. Камни, обработанные Блиновым, украшают изделия «ЛиКа»: дарохранительницу храма Христа Спасителя в Москве, Меч Победы на Поклонной горе и другие. Ограненный мастером камень в последний раз экспонировался на выставке работ златоустовских граверов в здании Госдумы в 2005 году. До этого изделие было продано в частную коллекцию в Москве. Скончался Блинов после продолжительной болезни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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