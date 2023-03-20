В Златоусте (Челябинская область) простились с мастером Владимиром Блиновым, огранившем кварц размером в 35 тысяч карат. Как URA.RU сообщил коммерческий директор мастерских «ЛиК» Андрей Лохтачев, в последние годы Блинов изготавливал станки для огранки камней.
«Простились с мастером Владимиром Блиновым, с которым сотрудничали 31 год. Дети пошли по стопам отца: сын огранщик, дочь искусствовед и преподаватель Южно-Уральского госуниверситета в Златоусте», — рассказал URA.RU Лохтачев.
Свои шедевры мастер создавал, несмотря на отсутствие ног: он был прикован к инвалидной коляске. Камни, обработанные Блиновым, украшают изделия «ЛиКа»: дарохранительницу храма Христа Спасителя в Москве, Меч Победы на Поклонной горе и другие.
Ограненный мастером камень в последний раз экспонировался на выставке работ златоустовских граверов в здании Госдумы в 2005 году. До этого изделие было продано в частную коллекцию в Москве. Скончался Блинов после продолжительной болезни.
Владимир Блинов скончался в 69 лет
Фото: профиль Андрея Лохтачева в «ВКонтакте»
В последние годы Блинов занимался производством станков для огранки
Фото: профиль Андрея Лохтачева в «ВКонтакте»
Камень величиной в 35 тысяч карат теперь находится в частной коллекции в Москве
В Златоусте (Челябинская область) простились с мастером Владимиром Блиновым, огранившем кварц размером в 35 тысяч карат. Как URA.RU сообщил коммерческий директор мастерских «ЛиК» Андрей Лохтачев, в последние годы Блинов изготавливал станки для огранки камней. «Простились с мастером Владимиром Блиновым, с которым сотрудничали 31 год. Дети пошли по стопам отца: сын огранщик, дочь искусствовед и преподаватель Южно-Уральского госуниверситета в Златоусте», — рассказал URA.RU Лохтачев. Свои шедевры мастер создавал, несмотря на отсутствие ног: он был прикован к инвалидной коляске. Камни, обработанные Блиновым, украшают изделия «ЛиКа»: дарохранительницу храма Христа Спасителя в Москве, Меч Победы на Поклонной горе и другие. Ограненный мастером камень в последний раз экспонировался на выставке работ златоустовских граверов в здании Госдумы в 2005 году. До этого изделие было продано в частную коллекцию в Москве. Скончался Блинов после продолжительной болезни.