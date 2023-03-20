Челябинским властям помогут снизить отток жителей из региона

21 марта 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Ученые ЧелГУ выяснят основные причины миграции из региона Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) намерены комплексно исследовать причину оттока жителей из региона, проанализировав экономические, социально-психологические и экологические факторы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Мы рассмотрим несколько предикторов миграции из региона. Среди них — ухудшение экологии, снижение доходов населения, доступ к образованию и ряд других причин», — уточняет руководитель проекта, доцент ЧелГУ Екатерина Николаева. Исследователи отмечают, что нередко им приходится сталкиваться с мнением, что из области уезжают только из-за экологии, но это не всегда является первопричиной. Ученые хотят построить модель миграционных намерений и дать рекомендации, которые позволят повысить качество жизни, ослабить переезд специалистов в другие регионы. В вузе рассчитывают, что результаты их работы будет востребован властями и промышленными территориями. Проект рассчитан на два года. В этом году на его реализацию по гранту РНФ выделено 1,5 млн рублей.

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) намерены комплексно исследовать причину оттока жителей из региона, проанализировав экономические, социально-психологические и экологические факторы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Мы рассмотрим несколько предикторов миграции из региона. Среди них — ухудшение экологии, снижение доходов населения, доступ к образованию и ряд других причин», — уточняет руководитель проекта, доцент ЧелГУ Екатерина Николаева. Исследователи отмечают, что нередко им приходится сталкиваться с мнением, что из области уезжают только из-за экологии, но это не всегда является первопричиной. Ученые хотят построить модель миграционных намерений и дать рекомендации, которые позволят повысить качество жизни, ослабить переезд специалистов в другие регионы. В вузе рассчитывают, что результаты их работы будет востребован властями и промышленными территориями. Проект рассчитан на два года. В этом году на его реализацию по гранту РНФ выделено 1,5 млн рублей.