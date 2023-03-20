Реабилитационный центр в Челябинске отказался лечить ребенка-инвалида

Центр не устроило, что оплата осуществлялась по факту оказания услуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частный медицинский центр Челябинска отказался обслуживать ребенка с инвалидностью по сертификату на реабилитацию. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в социальных сетях.

«На прошлой неделе ко мне на прием пришла мама ребенка с инвалидностью. Она, как и другие родители региона в такой же ситуации, с 2023 года имеет право ежегодно получать сертификат на реабилитацию на 100 тысяч рублей. Его можно направить на различные программы восстановления, оздоровление ребенка, покупку путевки в санаторий и так далее. Причем сертификат действует и в госорганизациях, и в частных учреждениях. Однако женщина рассказала, что в одном из частных реабилитационных центров ее ребенка обслуживать отказались», — поделилась Гехт в своем telegram-канале.

По ее словам, проблема заключалась в том, что средства по сертификату перечисляются по факту оказания услуг, а не по предоплате. Такая схема позволяет родителям детей-инвалидов быть уверенными в том, что их ребенок получит нужную помощь. Видимо, частный центр такой подход не устроил.

Гехт отметила, что позиция некоторых частных клиник, лишающих детей права на лечение и реабилитацию при поддержке на уровне региона, совершенно непонятна. И сообщила о намерении разбираться в каждой подобной истории, чтобы маленькие пациенты не оставались без поддержки.