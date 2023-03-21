Патрушев обвинил Запад в планировании военных операций для ВСУ

21 марта 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ не являются проблемой Запада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) планировать военные операции в конфликте с Россией. Они поставляют Киеву вооружение и предоставляют украинской армии разведданные. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Политик убежден, что Запад не считает своей проблемой большие потери в рядах украинской армии. Также он отметил, что решение о проведении специальной военной операции, принятое президентом Владимиром Путиным, направлено на защиту территории России. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики в разговорах с ним признали, что они являются участниками конфликта на Украине. По его словам, они не скрывали своей вовлеченности в военные действия, передает телеканал 360. Также сообщалось, что польские военные участвуют в боях под чужим флагом в зоне спецоперации, передает Pravda.Ru.

Страны Запада помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) планировать военные операции в конфликте с Россией. Они поставляют Киеву вооружение и предоставляют украинской армии разведданные. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Политик убежден, что Запад не считает своей проблемой большие потери в рядах украинской армии. Также он отметил, что решение о проведении специальной военной операции, принятое президентом Владимиром Путиным, направлено на защиту территории России. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики в разговорах с ним признали, что они являются участниками конфликта на Украине. По его словам, они не скрывали своей вовлеченности в военные действия, передает телеканал 360. Также сообщалось, что польские военные участвуют в боях под чужим флагом в зоне спецоперации, передает Pravda.Ru.