Патрушев обвинил Запад в планировании военных операций для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, патрушев николай
Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ не являются проблемой Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) планировать военные операции в конфликте с Россией. Они поставляют Киеву вооружение и предоставляют украинской армии разведданные. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

Политик убежден, что Запад не считает своей проблемой большие потери в рядах украинской армии. Также он отметил, что решение о проведении специальной военной операции, принятое президентом Владимиром Путиным, направлено на защиту территории России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики в разговорах с ним признали, что они являются участниками конфликта на Украине. По его словам, они не скрывали своей вовлеченности в военные действия, передает телеканал 360. Также сообщалось, что польские военные участвуют в боях под чужим флагом в зоне спецоперации, передает Pravda.Ru.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) планировать военные операции в конфликте с Россией. Они поставляют Киеву вооружение и предоставляют украинской армии разведданные. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций», — заявил Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Политик убежден, что Запад не считает своей проблемой большие потери в рядах украинской армии. Также он отметил, что решение о проведении специальной военной операции, принятое президентом Владимиром Путиным, направлено на защиту территории России. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики в разговорах с ним признали, что они являются участниками конфликта на Украине. По его словам, они не скрывали своей вовлеченности в военные действия, передает телеканал 360. Также сообщалось, что польские военные участвуют в боях под чужим флагом в зоне спецоперации, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...