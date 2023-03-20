20 марта 2023

Сети крупнейшего банка в Свердловской области назначили нового управляющего

Управляющей банка ВТБ в Свердловской области стала Валентина Жильцова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
В Свердловской области у банка ВТБ сменился управляющий Фото:

Управляющей банка ВТБ в Свердловской области стала Валентина Жильцова, ранее возглавлявшая банк «Открытие» в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ВТБ.

«Рассчитываем, что опыт нового руководителя по управлению командами на различных территориях поможет банку вывести на новый уровень отношения с клиентами всех сегментов», — прокомментировал Сергей Нечаев, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.

Валентина Жильцова окончила Пермский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ». Она руководила пермскими подразделениями Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба, а с 2018 года возглавляла банк «Открытие» в Перми.

В Свердловской области находится 41 отделение в 20 населенных пунктах. По итогам 2022 года розничный портфель кредитов превысил 142 млрд рублей, объем средств населения на счетах и депозитах — более 78 млрд рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Управляющей банка ВТБ в Свердловской области стала Валентина Жильцова, ранее возглавлявшая банк «Открытие» в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ВТБ. «Рассчитываем, что опыт нового руководителя по управлению командами на различных территориях поможет банку вывести на новый уровень отношения с клиентами всех сегментов», — прокомментировал Сергей Нечаев, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ. Валентина Жильцова окончила Пермский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ». Она руководила пермскими подразделениями Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба, а с 2018 года возглавляла банк «Открытие» в Перми. В Свердловской области находится 41 отделение в 20 населенных пунктах. По итогам 2022 года розничный портфель кредитов превысил 142 млрд рублей, объем средств населения на счетах и депозитах — более 78 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...