Сети крупнейшего банка в Свердловской области назначили нового управляющего

Управляющей банка ВТБ в Свердловской области стала Валентина Жильцова

21 марта 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

В Свердловской области у банка ВТБ сменился управляющий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Управляющей банка ВТБ в Свердловской области стала Валентина Жильцова, ранее возглавлявшая банк «Открытие» в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ВТБ. «Рассчитываем, что опыт нового руководителя по управлению командами на различных территориях поможет банку вывести на новый уровень отношения с клиентами всех сегментов», — прокомментировал Сергей Нечаев, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ. Валентина Жильцова окончила Пермский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ». Она руководила пермскими подразделениями Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба, а с 2018 года возглавляла банк «Открытие» в Перми. В Свердловской области находится 41 отделение в 20 населенных пунктах. По итогам 2022 года розничный портфель кредитов превысил 142 млрд рублей, объем средств населения на счетах и депозитах — более 78 млрд рублей.

Управляющей банка ВТБ в Свердловской области стала Валентина Жильцова, ранее возглавлявшая банк «Открытие» в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ВТБ. «Рассчитываем, что опыт нового руководителя по управлению командами на различных территориях поможет банку вывести на новый уровень отношения с клиентами всех сегментов», — прокомментировал Сергей Нечаев, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ. Валентина Жильцова окончила Пермский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ». Она руководила пермскими подразделениями Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба, а с 2018 года возглавляла банк «Открытие» в Перми. В Свердловской области находится 41 отделение в 20 населенных пунктах. По итогам 2022 года розничный портфель кредитов превысил 142 млрд рублей, объем средств населения на счетах и депозитах — более 78 млрд рублей.