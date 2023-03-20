Сети крупнейшего банка в Свердловской области назначили нового управляющего

Управляющей банка ВТБ в Свердловской области стала Валентина Жильцова, ранее возглавлявшая банк «Открытие» в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ВТБ.
«Рассчитываем, что опыт нового руководителя по управлению командами на различных территориях поможет банку вывести на новый уровень отношения с клиентами всех сегментов», — прокомментировал Сергей Нечаев, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.
Валентина Жильцова окончила Пермский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ». Она руководила пермскими подразделениями Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба, а с 2018 года возглавляла банк «Открытие» в Перми.
В Свердловской области находится 41 отделение в 20 населенных пунктах. По итогам 2022 года розничный портфель кредитов превысил 142 млрд рублей, объем средств населения на счетах и депозитах — более 78 млрд рублей.
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