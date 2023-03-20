20 марта 2023

В Екатеринбургском ТЦ умер посетитель кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
В настоящее время на месте происшествия проходит проверка СК по Чкаловскому району Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Дирижабль» умер посетитель кафе «Ланч & Завтрак». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Личность умершего предварительно установлена полицейскими — пенсионер. Мужчине около 80 лет. Предварительно, признаков криминала нет», — рассказал руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга отметил, что в настоящее время проходит проверка следственного комитета по Чкаловскому району. «Проводится осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — сказал он.

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В екатеринбургском торговом центре «Дирижабль» умер посетитель кафе «Ланч & Завтрак». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Личность умершего предварительно установлена полицейскими — пенсионер. Мужчине около 80 лет. Предварительно, признаков криминала нет», — рассказал руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга отметил, что в настоящее время проходит проверка следственного комитета по Чкаловскому району. «Проводится осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — сказал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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