В Екатеринбургском ТЦ умер посетитель кафе

В екатеринбургском торговом центре «Дирижабль» умер посетитель кафе «Ланч & Завтрак». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
«Личность умершего предварительно установлена полицейскими — пенсионер. Мужчине около 80 лет. Предварительно, признаков криминала нет», — рассказал руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга отметил, что в настоящее время проходит проверка следственного комитета по Чкаловскому району. «Проводится осмотр места происшествия и опросы очевидцев, тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — сказал он.
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