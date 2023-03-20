20 марта 2023

Мишустин дал официальные названия свердловским населенным пунктам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, зима, деревня, поселок, населенный пункт
Данные населенные пункты существуют с начала 2000-х годов Фото:

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых наименованиях населенных пунктов в Свердловской области. Такой документ появился на сайте правительства РФ.

«В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного собрания свердловской области присвоить наименования: „Ольховка“ — деревне, образованной на территории Ачитского района Свердловской области; „Солнечный“ — поселку, образованному на территории Каменского района Свердловской области», — сказано в документе.

Деревня «Ольховка» была основана еще в 2010 году. Поселение «Солнечный» на территории Каменского района существует с начала 2000-х годов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых наименованиях населенных пунктов в Свердловской области. Такой документ появился на сайте правительства РФ. «В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного собрания свердловской области присвоить наименования: „Ольховка“ — деревне, образованной на территории Ачитского района Свердловской области; „Солнечный“ — поселку, образованному на территории Каменского района Свердловской области», — сказано в документе. Деревня «Ольховка» была основана еще в 2010 году. Поселение «Солнечный» на территории Каменского района существует с начала 2000-х годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...