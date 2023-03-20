Мишустин дал официальные названия свердловским населенным пунктам

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых наименованиях населенных пунктов в Свердловской области. Такой документ появился на сайте правительства РФ.
«В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного собрания свердловской области присвоить наименования: „Ольховка“ — деревне, образованной на территории Ачитского района Свердловской области; „Солнечный“ — поселку, образованному на территории Каменского района Свердловской области», — сказано в документе.
Деревня «Ольховка» была основана еще в 2010 году. Поселение «Солнечный» на территории Каменского района существует с начала 2000-х годов.
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