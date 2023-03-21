21 марта 2023

В челябинском курортном поселке недовольны строительством новой дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тургояк. Озеро. Челябинск., озеро, лето, природа урала, тургояк, озеро тургояк
Туристический поток планируется направить через жилую застройку по улице Ленина (Тургояк) Фото:

Жители курортного поселка Тургояк (Миасс, Челябинская область) выступили против строительства новой магистрали на месте старой дороги, ведущей на городской пляж. Трасса пройдет по улице Ленина, по данному пути планируется направить туристический поток через жилую застройку. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Ко мне обратились жители Тургояка, протестующие против строительства новой трассы на месте старой дороги. Туристический поток к Тургояку хотят перенаправить через жилую застройку в центре поселка. Если дорогу построят, у местных не останется даже парковочных мест. В сезон и так образуются пробки и местные жители, по их словам, не могут из дома ни выехать, ни заехать», — сообщила риелтор.

По словам риелтора, это единственная дорога в центре поселка, ведущая к озеру. На данный момент, несмотря на недовольство жителей, ведутся активные работы по строительству трассы.

В пресс-службе мэрии Миасса URA. RU рассказали, что строительство новой дороги происходит в рамках развития регионального туризма. На ее возведение из областного бюджета было выделено порядка 41 млн рублей. Кроме новой трассы, в поселке появятся пешеходные зоны и будет запущен общественный транспорт. Также в ведомстве отметили, что официально — это строительство новой дороги, поскольку существующая была построена спонтанно, еще в советское время, и в реестре дорог ее нет.

Фото со стороны улицы Ленина, где планируется строительство новой дороги
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Туристический поток планируется пустить по желтой линии
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Туристический поток к озеру Тургояк хотят перенаправить через жилую застройку в центре поселка
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По словам риелтора, это единственная старая дорога в центре поселка, ведущая к озеру
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Жители курортного поселка Тургояк (Миасс, Челябинская область) выступили против строительства новой магистрали на месте старой дороги, ведущей на городской пляж. Трасса пройдет по улице Ленина, по данному пути планируется направить туристический поток через жилую застройку. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Ко мне обратились жители Тургояка, протестующие против строительства новой трассы на месте старой дороги. Туристический поток к Тургояку хотят перенаправить через жилую застройку в центре поселка. Если дорогу построят, у местных не останется даже парковочных мест. В сезон и так образуются пробки и местные жители, по их словам, не могут из дома ни выехать, ни заехать», — сообщила риелтор. По словам риелтора, это единственная дорога в центре поселка, ведущая к озеру. На данный момент, несмотря на недовольство жителей, ведутся активные работы по строительству трассы. В пресс-службе мэрии Миасса URA. RU рассказали, что строительство новой дороги происходит в рамках развития регионального туризма. На ее возведение из областного бюджета было выделено порядка 41 млн рублей. Кроме новой трассы, в поселке появятся пешеходные зоны и будет запущен общественный транспорт. Также в ведомстве отметили, что официально — это строительство новой дороги, поскольку существующая была построена спонтанно, еще в советское время, и в реестре дорог ее нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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