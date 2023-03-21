В Екатеринбурге после проверки прокуратуры воспитателям детсада выплатили более 1 млн рублей

Трудовые договоры и графики воспитателей детсада приведены в соответствие с нормами законодательства Фото: Анна Майорова © URA.RU

После проверки прокуратурой Чкаловского района деятельности детского сада №316, расположенного в Горном Щите (Екатеринбург), воспитателям дошкольного учреждения выплатили более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Проверка показала, что трудовые договора с воспитателями заключены при отсутствии соответствующих оснований без информации об условиях труда на рабочем месте. В 2022 году работодателями не велся надлежащим образом учет фактического отработанного сотрудниками рабочего времени. Установлено несвоевременное перечисление младшим воспитателям стимулирующих выплат в 2022 году», — сказано в сообщении. В настоящее время младшим воспитателям детсада произведены стимулирующие выплаты на общую сумму свыше одного миллиона рублей за 2022 год.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла заведующей детсадом представление об устранении выявленных нарушений. Трудовые договоры, графики и табели учета рабочего времени приведены в соответствие с нормами законодательства.