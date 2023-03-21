В Екатеринбурге после проверки прокуратуры воспитателям детсада выплатили более 1 млн рублей

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Трудовые договоры и графики воспитателей детсада приведены в соответствие с нормами законодательства Фото:

После проверки прокуратурой Чкаловского района деятельности детского сада №316, расположенного в Горном Щите (Екатеринбург), воспитателям дошкольного учреждения выплатили более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Проверка показала, что трудовые договора с воспитателями заключены при отсутствии соответствующих оснований без информации об условиях труда на рабочем месте. В 2022 году работодателями не велся надлежащим образом учет фактического отработанного сотрудниками рабочего времени. Установлено несвоевременное перечисление младшим воспитателям стимулирующих выплат в 2022 году», — сказано в сообщении. В настоящее время младшим воспитателям детсада произведены стимулирующие выплаты на общую сумму свыше одного миллиона рублей за 2022 год.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла заведующей детсадом представление об устранении выявленных нарушений. Трудовые договоры, графики и табели учета рабочего времени приведены в соответствие с нормами законодательства.

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После проверки прокуратурой Чкаловского района деятельности детского сада №316, расположенного в Горном Щите (Екатеринбург), воспитателям дошкольного учреждения выплатили более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Проверка показала, что трудовые договора с воспитателями заключены при отсутствии соответствующих оснований без информации об условиях труда на рабочем месте. В 2022 году работодателями не велся надлежащим образом учет фактического отработанного сотрудниками рабочего времени. Установлено несвоевременное перечисление младшим воспитателям стимулирующих выплат в 2022 году», — сказано в сообщении. В настоящее время младшим воспитателям детсада произведены стимулирующие выплаты на общую сумму свыше одного миллиона рублей за 2022 год. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла заведующей детсадом представление об устранении выявленных нарушений. Трудовые договоры, графики и табели учета рабочего времени приведены в соответствие с нормами законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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