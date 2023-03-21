21 марта 2023

В Свердловской области пропал 36-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину ищут с 16 марта (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 36-летний Василий Корелин. Последний раз мужчина был дома 16 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 36-летнего Василия Корелина! Он пропал 16 марта», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 180 сантиметров, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, темно-серую шапку и черные кроссовки. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.

Пропавший был одет в черную ветровку и серые штаны
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 36-летний Василий Корелин. Последний раз мужчина был дома 16 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 36-летнего Василия Корелина! Он пропал 16 марта», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 180 сантиметров, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, темно-серую шапку и черные кроссовки. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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