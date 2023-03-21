В Свердловской области пропал 36-летний мужчина. Фото

22 марта 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Мужчину ищут с 16 марта (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 36-летний Василий Корелин. Последний раз мужчина был дома 16 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 36-летнего Василия Корелина! Он пропал 16 марта», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 180 сантиметров, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, темно-серую шапку и черные кроссовки. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52. Пропавший был одет в черную ветровку и серые штаны Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропал 36-летний Василий Корелин. Последний раз мужчина был дома 16 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 36-летнего Василия Корелина! Он пропал 16 марта», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 180 сантиметров, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, темно-серую шапку и черные кроссовки. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700 54-52.