Лайнер приземлился в Хабаровске из-за тумана в Благовещенске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний», летящий 22 марта по маршруту Москва-Екатеринбург-Благовещенск экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска. Авиалайнер совершил посадку из-за тумана в Благовещенске, сообщает пресс-служба аэропорта Хабаровска.

«Ввиду неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Благовещенска (туман) рейс U6299 Екатеринбург — Благовещенск совершил экстренную посадку», — пишет пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Кроме этого рейса также в Хабаровске экстренно приземлились еще пять лайнеров.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что решение о вылетах принимают экипажи, исходя из погодных условий в аэропортах назначения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не получен.