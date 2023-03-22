В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) обнаружили урожай голубики с брусникой. Как сообщила пресс-служба нацпарка, ягоды оттаяли, когда сошел снег.
«На Дальнем Таганае наступила весна, и на плоской вершине оттаял прошлогодний урожай голубики и брусники. Ягоды из-под снега почти такие же освежающе вкусные, как в самый разгар сезона», — уточнили в нацпарке.
В заведении отметили, что голубика содержит много витаминов и питательных веществ. В составе ягоды имеются полифенолы и антиоксиданты. Эти вещества улучшают работу мозга, настроение и память.
Сообщается, что голубика встречается во всех регионах северного полушария. Растение предпочитает каменистые тундры, как на Дальнем Таганае, тайгу и болотные точки. Может произрастать на высоте до трех тысяч метров.
Оттаявшие ягоды сохранили свой вкус с осени
Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»
В районе бывшей метеостанции снега почти не осталось
Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»
Голубика предпочитает климат горной тундры, как на Дальнем Таганае
В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) обнаружили урожай голубики с брусникой. Как сообщила пресс-служба нацпарка, ягоды оттаяли, когда сошел снег. «На Дальнем Таганае наступила весна, и на плоской вершине оттаял прошлогодний урожай голубики и брусники. Ягоды из-под снега почти такие же освежающе вкусные, как в самый разгар сезона», — уточнили в нацпарке. В заведении отметили, что голубика содержит много витаминов и питательных веществ. В составе ягоды имеются полифенолы и антиоксиданты. Эти вещества улучшают работу мозга, настроение и память. Сообщается, что голубика встречается во всех регионах северного полушария. Растение предпочитает каменистые тундры, как на Дальнем Таганае, тайгу и болотные точки. Может произрастать на высоте до трех тысяч метров.