В лесах под Златоустом созрела голубика. Фото

23 марта 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Урожай ягод остался на Таганае с осени Фото: Сергей Русанов © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) обнаружили урожай голубики с брусникой. Как сообщила пресс-служба нацпарка, ягоды оттаяли, когда сошел снег. «На Дальнем Таганае наступила весна, и на плоской вершине оттаял прошлогодний урожай голубики и брусники. Ягоды из-под снега почти такие же освежающе вкусные, как в самый разгар сезона», — уточнили в нацпарке. В заведении отметили, что голубика содержит много витаминов и питательных веществ. В составе ягоды имеются полифенолы и антиоксиданты. Эти вещества улучшают работу мозга, настроение и память. Сообщается, что голубика встречается во всех регионах северного полушария. Растение предпочитает каменистые тундры, как на Дальнем Таганае, тайгу и болотные точки. Может произрастать на высоте до трех тысяч метров. Оттаявшие ягоды сохранили свой вкус с осени Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» В районе бывшей метеостанции снега почти не осталось Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Голубика предпочитает климат горной тундры, как на Дальнем Таганае Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) обнаружили урожай голубики с брусникой. Как сообщила пресс-служба нацпарка, ягоды оттаяли, когда сошел снег. «На Дальнем Таганае наступила весна, и на плоской вершине оттаял прошлогодний урожай голубики и брусники. Ягоды из-под снега почти такие же освежающе вкусные, как в самый разгар сезона», — уточнили в нацпарке. В заведении отметили, что голубика содержит много витаминов и питательных веществ. В составе ягоды имеются полифенолы и антиоксиданты. Эти вещества улучшают работу мозга, настроение и память. Сообщается, что голубика встречается во всех регионах северного полушария. Растение предпочитает каменистые тундры, как на Дальнем Таганае, тайгу и болотные точки. Может произрастать на высоте до трех тысяч метров.