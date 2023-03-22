22 марта 2023

В лесах под Златоустом созрела голубика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Урожай ягод остался на Таганае с осени Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) обнаружили урожай голубики с брусникой. Как сообщила пресс-служба нацпарка, ягоды оттаяли, когда сошел снег.

«На Дальнем Таганае наступила весна, и на плоской вершине оттаял прошлогодний урожай голубики и брусники. Ягоды из-под снега почти такие же освежающе вкусные, как в самый разгар сезона», — уточнили в нацпарке.

В заведении отметили, что голубика содержит много витаминов и питательных веществ. В составе ягоды имеются полифенолы и антиоксиданты. Эти вещества улучшают работу мозга, настроение и память.

Сообщается, что голубика встречается во всех регионах северного полушария. Растение предпочитает каменистые тундры, как на Дальнем Таганае, тайгу и болотные точки. Может произрастать на высоте до трех тысяч метров.

Оттаявшие ягоды сохранили свой вкус с осени
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В районе бывшей метеостанции снега почти не осталось
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Голубика предпочитает климат горной тундры, как на Дальнем Таганае
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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) обнаружили урожай голубики с брусникой. Как сообщила пресс-служба нацпарка, ягоды оттаяли, когда сошел снег. «На Дальнем Таганае наступила весна, и на плоской вершине оттаял прошлогодний урожай голубики и брусники. Ягоды из-под снега почти такие же освежающе вкусные, как в самый разгар сезона», — уточнили в нацпарке. В заведении отметили, что голубика содержит много витаминов и питательных веществ. В составе ягоды имеются полифенолы и антиоксиданты. Эти вещества улучшают работу мозга, настроение и память. Сообщается, что голубика встречается во всех регионах северного полушария. Растение предпочитает каменистые тундры, как на Дальнем Таганае, тайгу и болотные точки. Может произрастать на высоте до трех тысяч метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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