22 марта 2023

Челябинец поджег машину после неудачной попытки угона

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина решил сжечь машину из-за того, что не смог ее угнать (фото из архива) Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) поджег машину, которую не смог угнать. О том, что он был ранее судим, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Поступило сообщение от копейчанина, 1981 года рождения, о поджоге его автомобиля. По подозрению в совершении деяния задержан ранее судимый житель Копейска, 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — уточнили в ведомстве.

Полицейским злоумышленник объяснил, что заметил ВАЗ-21099 и решил прокатиться до знакомого. Ранее выпив алкоголь, он выбил стекло и пытался завести машину. Когда молодой человек понял, что автомобиль не заводится, забрал из него инструменты и поджег ВАЗ.

В порядке статьи 91 УПК РФ мужчину поместили в изолятор временного содержания. Причиненный ущерб владельцу машины и мера пресечения злоумышленнику устанавливаются.

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Житель Копейска (Челябинская область) поджег машину, которую не смог угнать. О том, что он был ранее судим, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Поступило сообщение от копейчанина, 1981 года рождения, о поджоге его автомобиля. По подозрению в совершении деяния задержан ранее судимый житель Копейска, 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — уточнили в ведомстве. Полицейским злоумышленник объяснил, что заметил ВАЗ-21099 и решил прокатиться до знакомого. Ранее выпив алкоголь, он выбил стекло и пытался завести машину. Когда молодой человек понял, что автомобиль не заводится, забрал из него инструменты и поджег ВАЗ. В порядке статьи 91 УПК РФ мужчину поместили в изолятор временного содержания. Причиненный ущерб владельцу машины и мера пресечения злоумышленнику устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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