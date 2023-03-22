Челябинец поджег машину после неудачной попытки угона

23 марта 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчина решил сжечь машину из-за того, что не смог ее угнать (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Копейска (Челябинская область) поджег машину, которую не смог угнать. О том, что он был ранее судим, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Поступило сообщение от копейчанина, 1981 года рождения, о поджоге его автомобиля. По подозрению в совершении деяния задержан ранее судимый житель Копейска, 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — уточнили в ведомстве. Полицейским злоумышленник объяснил, что заметил ВАЗ-21099 и решил прокатиться до знакомого. Ранее выпив алкоголь, он выбил стекло и пытался завести машину. Когда молодой человек понял, что автомобиль не заводится, забрал из него инструменты и поджег ВАЗ. В порядке статьи 91 УПК РФ мужчину поместили в изолятор временного содержания. Причиненный ущерб владельцу машины и мера пресечения злоумышленнику устанавливаются.

Житель Копейска (Челябинская область) поджег машину, которую не смог угнать. О том, что он был ранее судим, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Поступило сообщение от копейчанина, 1981 года рождения, о поджоге его автомобиля. По подозрению в совершении деяния задержан ранее судимый житель Копейска, 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — уточнили в ведомстве. Полицейским злоумышленник объяснил, что заметил ВАЗ-21099 и решил прокатиться до знакомого. Ранее выпив алкоголь, он выбил стекло и пытался завести машину. Когда молодой человек понял, что автомобиль не заводится, забрал из него инструменты и поджег ВАЗ. В порядке статьи 91 УПК РФ мужчину поместили в изолятор временного содержания. Причиненный ущерб владельцу машины и мера пресечения злоумышленнику устанавливаются.