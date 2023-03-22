Треть челябинцев готовы отказаться от высоких зарплат ради сохранения работы

23 марта 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Треть жителей региона готовы мириться со снижением зарплат ради сохранения рабочих мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области 32% работников готовы на снижение зарплаты, чтобы сохранить работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, этот показатель ниже среднего по регионам УрФО. «Опрос показал, что 32% соискателей региона в целом готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место. В целом по УрФО на такой шаг согласны 36% соискателей, по России — 41%», — отметили в HeadHunter. Чаще остальных на снижение оплаты труда готовы сотрудники в сфере IT (более половины респондентов), в консалтинге, инвестициях и сфере развлечений. При этом 45% жителей области никогда не согласятся с падением уровня доходов: они готовы уволиться, но не идти на ухудшение своего финансового положения. По стране таких лишь 40%. Наиболее неуступчивыми оказались соискатели в автобизнесе, добыче сырья и строительстве. Исследователи заключили, что за 2022 год средние зарплатные ожидания челябинцев выросли на 6,5 тысячи рублей. По итогам февраля показатель составил 44,9 тыс. рублей.

В Челябинской области 32% работников готовы на снижение зарплаты, чтобы сохранить работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, этот показатель ниже среднего по регионам УрФО. «Опрос показал, что 32% соискателей региона в целом готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место. В целом по УрФО на такой шаг согласны 36% соискателей, по России — 41%», — отметили в HeadHunter. Чаще остальных на снижение оплаты труда готовы сотрудники в сфере IT (более половины респондентов), в консалтинге, инвестициях и сфере развлечений. При этом 45% жителей области никогда не согласятся с падением уровня доходов: они готовы уволиться, но не идти на ухудшение своего финансового положения. По стране таких лишь 40%. Наиболее неуступчивыми оказались соискатели в автобизнесе, добыче сырья и строительстве. Исследователи заключили, что за 2022 год средние зарплатные ожидания челябинцев выросли на 6,5 тысячи рублей. По итогам февраля показатель составил 44,9 тыс. рублей.