Челябинский завод нарастит выпуск тяжеловозов и тралов

23 марта 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

За счет госгарантий по кредитам завод «Ютеборг» нарастил выпуск продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Ютеборг» из Челябинска увеличит выпуск полуприцепов-тяжеловозов и тралов. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономики, нарастить производственные мощности компания смогла при помощи мер господдержки. «Компания „Ютеборг“ увеличила производственные площади. На предприятии реализуется полный производственный цикл полуприцепов-тяжеловозов, разных видов тралов, бортовых полуприцепов и прицепов-тяжеловозов», — рассказали в министерстве экономики области. Расширяться производственников подтолкнул активный рост спроса на продукцию. В результате госгарантий заводчане смогли выкупить промплощадку, которую до этого арендовали, и приобрести новое оборудование. Кредит в банке компания смогла получить, воспользовавшись программой поручительства центра «Мой бизнес». Исполняющая обязанности директора центра Ирина Казанцева уточнила, что по итогам 2022 года регион вошел в число лидеров по приросту предоставленных малым и средним предприятиям поручительств. За период в области заключили 374 сделки на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Соглашения позволили привлечь в экономику 5,6 млрд рублей кредитных средств.

Завод «Ютеборг» из Челябинска увеличит выпуск полуприцепов-тяжеловозов и тралов. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономики, нарастить производственные мощности компания смогла при помощи мер господдержки. «Компания „Ютеборг“ увеличила производственные площади. На предприятии реализуется полный производственный цикл полуприцепов-тяжеловозов, разных видов тралов, бортовых полуприцепов и прицепов-тяжеловозов», — рассказали в министерстве экономики области. Расширяться производственников подтолкнул активный рост спроса на продукцию. В результате госгарантий заводчане смогли выкупить промплощадку, которую до этого арендовали, и приобрести новое оборудование. Кредит в банке компания смогла получить, воспользовавшись программой поручительства центра «Мой бизнес». Исполняющая обязанности директора центра Ирина Казанцева уточнила, что по итогам 2022 года регион вошел в число лидеров по приросту предоставленных малым и средним предприятиям поручительств. За период в области заключили 374 сделки на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Соглашения позволили привлечь в экономику 5,6 млрд рублей кредитных средств.