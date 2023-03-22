Челябинка донесла в полицию на возлюбленного, чтобы вернуть его

23 марта 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Женщина завила в полицию о краже золота на возлюбленного после расставания с ним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Чебаркуля Челябинской области, чтобы вернуть своего возлюбленного, сделала ложный донос в полицию о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина 1982 года рождения сообщила полиции, что ее знакомый украл у нее золотые украшения за 50 тысяч рублей. При опросе подозреваемого следователь выяснил, что донос ложный. Женщина обвинила мужчину, чтобы возобновить с ним романтические отношения, закончившиеся из-за ее пристрастия к алкоголю», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что на женщину возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ранее гражданка не привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера в виде обязательства о явке.

Жительница Чебаркуля Челябинской области, чтобы вернуть своего возлюбленного, сделала ложный донос в полицию о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина 1982 года рождения сообщила полиции, что ее знакомый украл у нее золотые украшения за 50 тысяч рублей. При опросе подозреваемого следователь выяснил, что донос ложный. Женщина обвинила мужчину, чтобы возобновить с ним романтические отношения, закончившиеся из-за ее пристрастия к алкоголю», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что на женщину возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ранее гражданка не привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера в виде обязательства о явке.