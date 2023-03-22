22 марта 2023

Челябинка донесла в полицию на возлюбленного, чтобы вернуть его

© Служба новостей «URA.RU»
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Ювелирные украшения к НГ. Курган, ювелирная продукция, ювелирное украшение
Женщина завила в полицию о краже золота на возлюбленного после расставания с ним Фото:

Жительница Чебаркуля Челябинской области, чтобы вернуть своего возлюбленного, сделала ложный донос в полицию о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Женщина 1982 года рождения сообщила полиции, что ее знакомый украл у нее золотые украшения за 50 тысяч рублей. При опросе подозреваемого следователь выяснил, что донос ложный. Женщина обвинила мужчину, чтобы возобновить с ним романтические отношения, закончившиеся из-за ее пристрастия к алкоголю», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на женщину возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ранее гражданка не привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера в виде обязательства о явке.

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Жительница Чебаркуля Челябинской области, чтобы вернуть своего возлюбленного, сделала ложный донос в полицию о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Женщина 1982 года рождения сообщила полиции, что ее знакомый украл у нее золотые украшения за 50 тысяч рублей. При опросе подозреваемого следователь выяснил, что донос ложный. Женщина обвинила мужчину, чтобы возобновить с ним романтические отношения, закончившиеся из-за ее пристрастия к алкоголю», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что на женщину возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ранее гражданка не привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера в виде обязательства о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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