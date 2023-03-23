Челябинских депутатов проинструктируют, как сообщать о коррупции

О любых коррупционных предложениях депутату придется сообщить в установленном законом порядке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Челябинской области обязаны будут в пятидневный срок сообщать в прокуратуру о всех сделанных им предложениях коррупционного толка. Проект соответствующих поправок в областной закон появился на сайте парламента региона.

«Порядок уведомления депутатом о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 1. Депутат обязан уведомлять органы прокуратуры и комиссию о всех фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений не позднее пяти дней со дня такого обращения», — говорится, в частности, в документе, подготовленном для рассмотрения на заседании.

Также статья содержит подробный алгоритм дальнейших действий. В письменном заявлении придется указать данные свои и собеседника, а также время, место, способ и обстоятельства склонения к коррупционному поступку. Особо оговаривается, что заявление должно содержать информацию о согласии принять заманчивое предложении, если депутат не устоял перед соблазном, либо по каким-то иным причинам не смог ответить на него отказом.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе ЗСО, таким образом нормы регионального закона будут приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Внести поправки в региональный закон о статусе депутата предполагается на ближайшей сессии областного парламента, 30 марта.