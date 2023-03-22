22 марта 2023

В Челябинске в одной из фирм нашли труп работника

© Служба новостей «URA.RU»
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Институты УРО РАН. Екатеринбург, опасность, напряжение, электричество
Мужчина умер от удара электрическим током Фото:

В торговом доме «Услада» в Челябинске нашли труп мужчины. Как 23 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, его ударило током.

«В одном из помещений торгового дома обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, смерть наступила в результате удара электрическим током», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибший работал в данном торговом доме слесарем-сантехником. Ему было 48 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что смогут прокомментировать инцидент после уточнения информации.

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В торговом доме «Услада» в Челябинске нашли труп мужчины. Как 23 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, его ударило током. «В одном из помещений торгового дома обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, смерть наступила в результате удара электрическим током», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибший работал в данном торговом доме слесарем-сантехником. Ему было 48 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что смогут прокомментировать инцидент после уточнения информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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