В Челябинске в одной из фирм нашли труп работника

Мужчина умер от удара электрическим током
В торговом доме «Услада» в Челябинске нашли труп мужчины. Как 23 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, его ударило током.
«В одном из помещений торгового дома обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, смерть наступила в результате удара электрическим током», — рассказал источник.
По данным URA.RU, погибший работал в данном торговом доме слесарем-сантехником. Ему было 48 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что смогут прокомментировать инцидент после уточнения информации.
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