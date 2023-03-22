22 марта 2023

При мобилизации челябинским фермерам придется вернуть неосвоенные на агростартапах деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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При мобилизации челябинских фермеров освободят от ответственности за срыв планов по агростартапам Фото:

В Челябинской области фермерам придется вернуть выделенные из бюджета на агростартапы средства, если не успели их освоить. Разработчики постановления губернатора региона сослались на указ президента о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.

«В случае призыва получателя гранта „Агростартап“ на военную службу по мобилизации в ВС РФ в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 „Об объявлении частичной мобилизации в РФ“ министерство принимает одно из решений. Обеспечивается возврат средств гранта „Агростартап“ в областной бюджет в объеме неиспользованных средств гранта», — говорится в постановлении за подписью Алексея Текслера.

Вернуть деньги придется, если фермер перестанет быть индивидуальным предпринимателем или закроет крестьянское хозяйство. При этом проект посчитают завершенным, а за недостижение плановых показателей не накажут. Как не накажут и при полном освоении средств, если заявленные индикаторы не достигнуты. В последнем случае возвращать средства не потребуется.

Власти предусмотрели возможность замены указанного в заявке на получение гранта главы хозяйства. В этом случае реализация проекта продолжится на условиях, которые были озвучены при направлении гранта.

Как URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза, изменения внесены из-за требований федерального министерства. На текущий момент ни один фермер в регионе из числа получателей грантов мобилизован не был.

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В Челябинской области фермерам придется вернуть выделенные из бюджета на агростартапы средства, если не успели их освоить. Разработчики постановления губернатора региона сослались на указ президента о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года. «В случае призыва получателя гранта „Агростартап“ на военную службу по мобилизации в ВС РФ в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 „Об объявлении частичной мобилизации в РФ“ министерство принимает одно из решений. Обеспечивается возврат средств гранта „Агростартап“ в областной бюджет в объеме неиспользованных средств гранта», — говорится в постановлении за подписью Алексея Текслера. Вернуть деньги придется, если фермер перестанет быть индивидуальным предпринимателем или закроет крестьянское хозяйство. При этом проект посчитают завершенным, а за недостижение плановых показателей не накажут. Как не накажут и при полном освоении средств, если заявленные индикаторы не достигнуты. В последнем случае возвращать средства не потребуется. Власти предусмотрели возможность замены указанного в заявке на получение гранта главы хозяйства. В этом случае реализация проекта продолжится на условиях, которые были озвучены при направлении гранта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза, изменения внесены из-за требований федерального министерства. На текущий момент ни один фермер в регионе из числа получателей грантов мобилизован не был.
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