22 марта 2023

В 2022 году в холдинге челябинского олигарха упала продажа плоского проката и метизов

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, мечел, чмк, завод, экология
За 2022 год «Мечел» сократил выпуск плоского проката и метизов Фото:

В компании «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска в 2022 году сократилась продажа плоского проката и метизов. Как сообщили в пресс-службе холдинга, на объемы реализации проката повлияла затоваренность внутреннего рынка.

«Реализация плоского проката уменьшилась на 9% год к году, продажи метизов сократились на 7%. На продажи плоского проката повлияло, прежде всего, избыточное предложение данной продукции на внутреннем рынке со второго квартала 2022 года», — отметили в «Мечеле».

На снижение показателя по метизам сказалось ослабление спроса на медную проволоку. При расширении клиентской базы «Мечел» показал положительную динамику по продажам канатов. Продажи сортового проката прибавили 7%. Поддерживающими факторами здесь выступили наращивание производства и рост реализации продукции универсального рельсобалочного стана ЧМК на внутреннем рынке.

Металлургический дивизион завершил 2022 год с положительными показателями. Производство чугуна увеличилось на 2%, выплавка стали — на 1%.

В целом холдинг сочетает предприятия нескольких дивизионов. Кроме металлургического, в «Мечеле» работает добывающий и энергетический дивизионы.

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В компании «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска в 2022 году сократилась продажа плоского проката и метизов. Как сообщили в пресс-службе холдинга, на объемы реализации проката повлияла затоваренность внутреннего рынка. «Реализация плоского проката уменьшилась на 9% год к году, продажи метизов сократились на 7%. На продажи плоского проката повлияло, прежде всего, избыточное предложение данной продукции на внутреннем рынке со второго квартала 2022 года», — отметили в «Мечеле». На снижение показателя по метизам сказалось ослабление спроса на медную проволоку. При расширении клиентской базы «Мечел» показал положительную динамику по продажам канатов. Продажи сортового проката прибавили 7%. Поддерживающими факторами здесь выступили наращивание производства и рост реализации продукции универсального рельсобалочного стана ЧМК на внутреннем рынке. Металлургический дивизион завершил 2022 год с положительными показателями. Производство чугуна увеличилось на 2%, выплавка стали — на 1%. В целом холдинг сочетает предприятия нескольких дивизионов. Кроме металлургического, в «Мечеле» работает добывающий и энергетический дивизионы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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