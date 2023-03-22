Ушедший в отставку глава в Пермском крае нашел новую работу

Ушедший в отставку мэр в Пермском крае возглавил избирательную комиссию в территории

Анатолию Верхоланцеву предстоит быстро войти в курс дела на новом месте Фото: Илья Московец © URA.RU

Крайизбирком Пермского края назначил нового председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Куединского округа. Им стал Анатолий Верхоланцев, сообщил URA.RU источник, близкий к крайизбиркому.

«Новому председателю ТИК [Анатолию Верхоланцеву] предстоит быстро войти в курс дел, так как уже начата подготовка к избирательным кампаниям 2024 года. А в апреле начнется формирование новых составов участковых избирательных комиссий, которые будут проводить выборы в ближайшие пять лет», — пояснил источник.

Пермский политолог Юрий Исаев характеризует состоявшееся кадровое назначение как «очень перспективное». В беседе с корреcпондентом URA.RU он высказал мнение, что экс-чиновник усилит систему избирательных комиссий в территории. «Верхоланцев усилит систему комиссий в такой непростой территории, как Куединский округ, поскольку хорошо его знает. За плечами у Верхоланцева 20-летний опыт муниципальной службы, работа как в должности главы Куединского поселения, так и заместителя главы округа, а позже и главы этой территории», — отметил Исаев.

Верхоланцев возглавлял Куединский муниципальный округ с декабря 2019. В марте чиновник ушел с поста главы территории. Экс-председатель окружной ТИК Сергей Клабуков оставил свою должность в феврале этого года по состоянию здоровья.