В Челябинской области 23 марта спасатели Поисково-спасательной службы сняли со льдины на реке Миасс четверых подростков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Сегодня, 23 марта, подростки вышли на покрытую льдом реку Миасс. Кусок льдины, на которой находились подростки, разломилась и отплыла от берега. Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники муниципальной Поисково-спасательной службы на водных объектах эвакуировали детей со льдины», — сообщили в пресс-службе.
Спасение детей производилось в гидрокостюмах. Спасатели на руках носили их по одному до берега. После чего провели профилактическую беседу с подростками. Спасательные службы напоминают жителям об опасности выхода на тонкий лед.
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