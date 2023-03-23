Льдина с подростками отплыла от берега, на помощь прибыли спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 23 марта спасатели Поисково-спасательной службы сняли со льдины на реке Миасс четверых подростков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Сегодня, 23 марта, подростки вышли на покрытую льдом реку Миасс. Кусок льдины, на которой находились подростки, разломилась и отплыла от берега. Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники муниципальной Поисково-спасательной службы на водных объектах эвакуировали детей со льдины», — сообщили в пресс-службе.

Спасение детей производилось в гидрокостюмах. Спасатели на руках носили их по одному до берега. После чего провели профилактическую беседу с подростками. Спасательные службы напоминают жителям об опасности выхода на тонкий лед.