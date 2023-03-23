Под Челябинском горит завод. Видео

23 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Тушению пожара мешают сильное задымление и высокая горючая нагрузка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе в Еткуле (Челябинская область) 23 марта горит цех по ремонту рефрижераторов. О том, что тушение затрудняется сильным задымлением, URA.RU рассказали в пресс-службе копейского пожарно-спасательного гарнизона. «В эту минуту огнеборцы ликвидируют пожар в здании по ремонту рефрижераторов. Тушение пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Огнем охвачены 300 квадратных метров. Причины пожара устанавливают сотрудники ОНДиПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.

На заводе в Еткуле (Челябинская область) 23 марта горит цех по ремонту рефрижераторов. О том, что тушение затрудняется сильным задымлением, URA.RU рассказали в пресс-службе копейского пожарно-спасательного гарнизона. «В эту минуту огнеборцы ликвидируют пожар в здании по ремонту рефрижераторов. Тушение пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Огнем охвачены 300 квадратных метров. Причины пожара устанавливают сотрудники ОНДиПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.