Тушению пожара мешают сильное задымление и высокая горючая нагрузка
На заводе в Еткуле (Челябинская область) 23 марта горит цех по ремонту рефрижераторов. О том, что тушение затрудняется сильным задымлением, URA.RU рассказали в пресс-службе копейского пожарно-спасательного гарнизона.
«В эту минуту огнеборцы ликвидируют пожар в здании по ремонту рефрижераторов. Тушение пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Огнем охвачены 300 квадратных метров. Причины пожара устанавливают сотрудники ОНДиПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.
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