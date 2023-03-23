Под Челябинском горит завод. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
Тушению пожара мешают сильное задымление и высокая горючая нагрузка Фото:

На заводе в Еткуле (Челябинская область) 23 марта горит цех по ремонту рефрижераторов. О том, что тушение затрудняется сильным задымлением, URA.RU рассказали в пресс-службе копейского пожарно-спасательного гарнизона.

«В эту минуту огнеборцы ликвидируют пожар в здании по ремонту рефрижераторов. Тушение пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Огнем охвачены 300 квадратных метров. Причины пожара устанавливают сотрудники ОНДиПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.

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На заводе в Еткуле (Челябинская область) 23 марта горит цех по ремонту рефрижераторов. О том, что тушение затрудняется сильным задымлением, URA.RU рассказали в пресс-службе копейского пожарно-спасательного гарнизона. «В эту минуту огнеборцы ликвидируют пожар в здании по ремонту рефрижераторов. Тушение пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Огнем охвачены 300 квадратных метров. Причины пожара устанавливают сотрудники ОНДиПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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