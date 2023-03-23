23 марта 2023

В челябинских лесах на две недели раньше проснулись муравьи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Муцо (მუცო), Грузия,XII век. Останки в склепах — последствия чумы 1850г., считается, что сюда приносили умирать больных из села Ардоти, насекомое, муравей
В марте под Златоустом закипела жизнь муравьев Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше проснулись от зимней спячки муравьи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, «ускорение» произошло из-за теплой погоды.

«Весна уже здесь: на Таганае проснулись муравьи. Это случилось на две недели раньше среднемноголетнего срока. Такое „ускорение“ произошло из-за погоды», — отметили URA.RU в нацпарке.

Средняя температура воздуха в первые две декады марта составила минус 3,4 градуса Цельсия. Специалисты отметили, что это почти в два раза выше нормы. Теплая погода также привела к тому, что на неделю раньше начала распускаться верба.

На Таганае уточнили, что за всю историю наблюдений погоды самой теплой стала весна 2020 года. Тогда в марте средняя температура составила минус 0,7 градуса. Это в 10 раз выше нормальных показателей. Холоднее всего в марте было в 1898 году. Средняя температура в тот год составляла всего минус 16,7 градуса Цельсия.

Муравьев разбудила теплая погода
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Муравейники свидетельствуют об экологичности таганайских лесов
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Верба распустилась на неделю раньше срока
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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше проснулись от зимней спячки муравьи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, «ускорение» произошло из-за теплой погоды. «Весна уже здесь: на Таганае проснулись муравьи. Это случилось на две недели раньше среднемноголетнего срока. Такое „ускорение“ произошло из-за погоды», — отметили URA.RU в нацпарке. Средняя температура воздуха в первые две декады марта составила минус 3,4 градуса Цельсия. Специалисты отметили, что это почти в два раза выше нормы. Теплая погода также привела к тому, что на неделю раньше начала распускаться верба. На Таганае уточнили, что за всю историю наблюдений погоды самой теплой стала весна 2020 года. Тогда в марте средняя температура составила минус 0,7 градуса. Это в 10 раз выше нормальных показателей. Холоднее всего в марте было в 1898 году. Средняя температура в тот год составляла всего минус 16,7 градуса Цельсия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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