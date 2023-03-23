В челябинских лесах на две недели раньше проснулись муравьи. Фото

24 марта 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

В марте под Златоустом закипела жизнь муравьев Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше проснулись от зимней спячки муравьи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, «ускорение» произошло из-за теплой погоды. «Весна уже здесь: на Таганае проснулись муравьи. Это случилось на две недели раньше среднемноголетнего срока. Такое „ускорение“ произошло из-за погоды», — отметили URA.RU в нацпарке. Средняя температура воздуха в первые две декады марта составила минус 3,4 градуса Цельсия. Специалисты отметили, что это почти в два раза выше нормы. Теплая погода также привела к тому, что на неделю раньше начала распускаться верба. На Таганае уточнили, что за всю историю наблюдений погоды самой теплой стала весна 2020 года. Тогда в марте средняя температура составила минус 0,7 градуса. Это в 10 раз выше нормальных показателей. Холоднее всего в марте было в 1898 году. Средняя температура в тот год составляла всего минус 16,7 градуса Цельсия. Муравьев разбудила теплая погода Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Муравейники свидетельствуют об экологичности таганайских лесов Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Верба распустилась на неделю раньше срока Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше проснулись от зимней спячки муравьи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, «ускорение» произошло из-за теплой погоды. «Весна уже здесь: на Таганае проснулись муравьи. Это случилось на две недели раньше среднемноголетнего срока. Такое „ускорение“ произошло из-за погоды», — отметили URA.RU в нацпарке. Средняя температура воздуха в первые две декады марта составила минус 3,4 градуса Цельсия. Специалисты отметили, что это почти в два раза выше нормы. Теплая погода также привела к тому, что на неделю раньше начала распускаться верба. На Таганае уточнили, что за всю историю наблюдений погоды самой теплой стала весна 2020 года. Тогда в марте средняя температура составила минус 0,7 градуса. Это в 10 раз выше нормальных показателей. Холоднее всего в марте было в 1898 году. Средняя температура в тот год составляла всего минус 16,7 градуса Цельсия.