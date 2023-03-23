Из Челябинска в Еманжелинск поедет поезд Гарри Поттера

Волшебный поезд весной совершит три поездки из Челябинска Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из Челябинска в Еманжелинск 26 марта отправится поезд «Магический экспресс», чей образ организаторам навеян составом из романов про Гарри Поттера. Как URA.RU сообщили в творческой группе Scrawl из Санкт-Петербурга, пассажиров ждут показ фокусов и проведение научных экспериментов.

«Поезд „Магический экспресс“ отправится из Челябинска 26 марта. Пассажиров ждет насыщенная развлекательная программа», — сообщили URA.RU сотрудники компании-организатора.

Путешественников погрузят в атмосферу сказки. Им также пообещали получение письма и волшебной палочки. В программе мероприятия анонсировано пускание необычных пузырей, проведение игр и предсказания. Для гостей приготовили подарки, сюрпризы и угощения.

Отправление поезда назначено на 12:50 от пригородного железнодорожного вокзала. Продолжительность поездки составит 1 час 50 минут. Стоимость услуги — 2500 рублей с человека. Детей от шести лет допускают без сопровождения взрослого. Следующие поездки из Челябинска состоятся 21 и 28 мая.

Первый рейс отправился в путь в феврале 2021 года на Сахалине. С тех пор свои «магические» маршруты появились в 20 городах. Разработано более 600 маршрутов, перевезено свыше 12 тысяч пассажиров.