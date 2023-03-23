В области ожидаются теплые выходные 25 и 26 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на выходных, 25 и 26 марта, установится теплая погода с дневной температурой до плюс 13 градусов. Синоптики предупредили об осадках в виде дождя и мокрого снега по ночам. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области выходные, с 25 по 26 марта, начнутся с ночных снегопадов. Дневная температура может подняться вплоть до 13 градусов тепла. В ночь на 25 марта температура опустится до минус двух градусов. Днем потеплеет до плюс 11 градусов. В воскресенье, 26 марта, ночью ожидается температура с минус трех до плюс двух градусов, днем — составит 8-13 градусов тепла. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Выходные в Челябинске, 25 и 26 марта, пройдут без осадков. По прогнозам синоптиков, ночная температура будет колебаться с минус одного до плюс одного градуса. Дневная — с плюс девяти до 12 градусов.

Синоптики предупредили о небольших дождях, которые местами пройдут в области днем 25 марта Скрин: Сайт Челябгидрометцентра