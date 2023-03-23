Челябинский транспорт изменит маршруты на выходных

Троллейбусы №12, №14, №17 будут следовать по измененному маршруту до 5:00 27 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 25 по 27 марта изменится маршрут троллейбусов №№12, 14, 17. Движение будет закрыто по Комсомольскому и Свердловскому проспектам, улицам Молдавской, Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«С 25 марта до 5:00 27 марта будут проведены работы на контактной сети. Троллейбусы №12, №14, №17 изменят свои маршруты из-за закрытия их движения по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта и по улице Молодогвардейцев от Братьев Кашириных до Комсомольского проспекта», — уточнили URA.RU в мэрии.

Троллейбус №12 проследует с остановки «Молдавская» до улицы Чичерина, следом до Братьев Кашириных, Труда, ДС «Юность» и АМЗ. Обратный путь пройдет через ДС «Юность», Алое Поле и улицу Энгельса.

Маршрут №14 будет следовать через ЧМК, Свердловский проспект и парк Гагарина. Обратно — через улицу Сони Кривой. Троллейбус №17 проедет через Молдавскую, Чичерина и остановится на Центральном автовокзале.