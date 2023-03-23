В прокуратуре Челябинской области продолжаются перестановки. В Аше на место городского прокурора назначен Александр Калинин, сообщили URA.RU 24 марта в пресс-службе ведомства.
«Прокурор области Карен Габриелян сегодня представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Ашинского городского прокурора. Им стал Калинин Александр Николаевич», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
Калинин служит в прокуратуре уже 12 лет. Ранее он работал помощником и старшим помощником Катав-Ивановского городского прокурора, был заместителем прокурора Чесменского района. С октября 2020 года состоял в должности заместителя Катав-Ивановского городского прокурора.
В Аше Калинин заменил Евгения Разумного, в марте перешедшего на службу в Карталы. Разумный руководил прокуратурой Аши пять лет.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.