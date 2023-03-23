23 марта 2023

В прокуратуре Челябинской области прошли перестановки. Фото

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Прокуратуру Аши возглавил Александр Калинин Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В прокуратуре Челябинской области продолжаются перестановки. В Аше на место городского прокурора назначен Александр Калинин, сообщили URA.RU 24 марта в пресс-службе ведомства.

«Прокурор области Карен Габриелян сегодня представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Ашинского городского прокурора. Им стал Калинин Александр Николаевич», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Калинин служит в прокуратуре уже 12 лет. Ранее он работал помощником и старшим помощником Катав-Ивановского городского прокурора, был заместителем прокурора Чесменского района. С октября 2020 года состоял в должности заместителя Катав-Ивановского городского прокурора.

В Аше Калинин заменил Евгения Разумного, в марте перешедшего на службу в Карталы. Разумный руководил прокуратурой Аши пять лет.

Новым городским прокурором Аши назначен Александр Калинин

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В прокуратуре Челябинской области продолжаются перестановки. В Аше на место городского прокурора назначен Александр Калинин, сообщили URA.RU 24 марта в пресс-службе ведомства. «Прокурор области Карен Габриелян сегодня представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Ашинского городского прокурора. Им стал Калинин Александр Николаевич», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Калинин служит в прокуратуре уже 12 лет. Ранее он работал помощником и старшим помощником Катав-Ивановского городского прокурора, был заместителем прокурора Чесменского района. С октября 2020 года состоял в должности заместителя Катав-Ивановского городского прокурора. В Аше Калинин заменил Евгения Разумного, в марте перешедшего на службу в Карталы. Разумный руководил прокуратурой Аши пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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