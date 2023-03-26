В челябинском лесу массово гибнут пихты из-за поражения древесным раком. Фото

27 марта 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Деревья в лесу гибнут от воздействия человека и раковых грибов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В лесах нацпарка «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) массово гинут пихты и другие деревья из-за недостатка микроэлементов в почве и заболеваемости раком. Как выяснил URA.RU, выводы из проведенного уральскими учеными исследования связаны с негативным воздействием человека. «Древостой пихты значительно ослабляют фитопатогенные грибы, образующие рак деревьев. При этом они снижают устойчивость деревьев к повреждению промышленными выбросами заводов», — отметили авторы исследования в журнале «Вопросы экологии». Хвоя и другие породы непосредственно гибнут от побегового рака: на его долю приходится 83% пораженных деревьев. Ржавчинный рак ведет к утолщениям стволов и образованию «ведьминых» метел на них. Как следует из проведенной работы, под наблюдение ученых попали 577 деревьев на 15 площадках. Усыхает 40% сибирской пихты, 33% сильно ослаблено. Но побеговый рак встречается чаще: на каждой из площадок он присутствует у 55% деревьев и выше. Все точки с усыхающими пихтами расположены вблизи промышленных предприятий. На состоянии леса в этих локациях негативно сказываются особенности горного рельефа и роза ветров. Природный недостаток в почве микроэлементов цинка, меди и селена снижает способность деревьев сопротивляться негативным факторам. Селена совсем мало: при оптимальных значениях в 0,175—3 мг в расчете на килограмм почвы его содержание на площадках составило 0,02—0,08 мг. Наблюдения на Таганае проводили в 2020—2021 годах. В работе над проектом приняли участие ученые Тюменского госуниверситета и самого нацпарка. Пораженные деревья выделяются бурым окрасом своей хвои Фото: редакция газеты «Златоустовский рабочий»/Артем Сивцов Голубой и темно-синий цвет смолы пихты также свидетельствует о ее заболевании Фото: редакция газеты «Златоустовский рабочий»/Артем Сивцов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В лесах нацпарка «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) массово гинут пихты и другие деревья из-за недостатка микроэлементов в почве и заболеваемости раком. Как выяснил URA.RU, выводы из проведенного уральскими учеными исследования связаны с негативным воздействием человека. «Древостой пихты значительно ослабляют фитопатогенные грибы, образующие рак деревьев. При этом они снижают устойчивость деревьев к повреждению промышленными выбросами заводов», — отметили авторы исследования в журнале «Вопросы экологии». Хвоя и другие породы непосредственно гибнут от побегового рака: на его долю приходится 83% пораженных деревьев. Ржавчинный рак ведет к утолщениям стволов и образованию «ведьминых» метел на них. Как следует из проведенной работы, под наблюдение ученых попали 577 деревьев на 15 площадках. Усыхает 40% сибирской пихты, 33% сильно ослаблено. Но побеговый рак встречается чаще: на каждой из площадок он присутствует у 55% деревьев и выше. Все точки с усыхающими пихтами расположены вблизи промышленных предприятий. На состоянии леса в этих локациях негативно сказываются особенности горного рельефа и роза ветров. Природный недостаток в почве микроэлементов цинка, меди и селена снижает способность деревьев сопротивляться негативным факторам. Селена совсем мало: при оптимальных значениях в 0,175—3 мг в расчете на килограмм почвы его содержание на площадках составило 0,02—0,08 мг. Наблюдения на Таганае проводили в 2020—2021 годах. В работе над проектом приняли участие ученые Тюменского госуниверситета и самого нацпарка.