Челябинский генерал МВД назначил в регионе новых начальников отделов полиции

Михаил Скоков представил новых начальников коллективу МВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил новых руководителей отделов полиции в Снежинске и Катав-Ивановском районе. Об этом URA.RU сообщили 24 марта в пресс-службе областного главка.

«Отделы полиции в Снежинске и в Катав-Ивановском районе возглавили Данил Шафиков и Артем Евполов. Сегодня на совещании в Снежинске Михаил Скоков представил личному составу подполковника полиции Данила Шафикова», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Скоков отметил, что Шафиков имеет солидный опыт службы, которую начинал оперуполномоченным угрозыска ОВД Катав-Ивановского района в 1998 году. Он пожелал новому руководителю сплотить в Снежинске коллектив и всегда иметь заслуженное доверие у населения.

Новый руководитель ОМВД России по Катав-Ивановскому району был представлен личному составу в режиме видеоконференцсвязи. Им стал подполковник полиции Артем Евполов, ранее занимавший должность замначальника МО МВД России по ЗАТО Трехгорный — начальника полиции.

Скоков отметил, что Европолов зарекомендовал себя с положительной стороны, прошел все ступени службы. Он посоветовал ему все имеющиеся знания и навыки вкладывать в работу для обеспечения безопасности на территории Катав-Ивановского района.