Челябинский генерал МВД назначил в регионе новых начальников отделов полиции

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков представил новых начальников коллективу МВД Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил новых руководителей отделов полиции в Снежинске и Катав-Ивановском районе. Об этом URA.RU сообщили 24 марта в пресс-службе областного главка.

«Отделы полиции в Снежинске и в Катав-Ивановском районе возглавили Данил Шафиков и Артем Евполов. Сегодня на совещании в Снежинске Михаил Скоков представил личному составу подполковника полиции Данила Шафикова», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Скоков отметил, что Шафиков имеет солидный опыт службы, которую начинал оперуполномоченным угрозыска ОВД Катав-Ивановского района в 1998 году. Он пожелал новому руководителю сплотить в Снежинске коллектив и всегда иметь заслуженное доверие у населения.

Новый руководитель ОМВД России по Катав-Ивановскому району был представлен личному составу в режиме видеоконференцсвязи. Им стал подполковник полиции Артем Евполов, ранее занимавший должность замначальника МО МВД России по ЗАТО Трехгорный — начальника полиции.

Скоков отметил, что Европолов зарекомендовал себя с положительной стороны, прошел все ступени службы. Он посоветовал ему все имеющиеся знания и навыки вкладывать в работу для обеспечения безопасности на территории Катав-Ивановского района.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил новых руководителей отделов полиции в Снежинске и Катав-Ивановском районе. Об этом URA.RU сообщили 24 марта в пресс-службе областного главка. «Отделы полиции в Снежинске и в Катав-Ивановском районе возглавили Данил Шафиков и Артем Евполов. Сегодня на совещании в Снежинске Михаил Скоков представил личному составу подполковника полиции Данила Шафикова», — сообщили в пресс-службе ведомства. Скоков отметил, что Шафиков имеет солидный опыт службы, которую начинал оперуполномоченным угрозыска ОВД Катав-Ивановского района в 1998 году. Он пожелал новому руководителю сплотить в Снежинске коллектив и всегда иметь заслуженное доверие у населения. Новый руководитель ОМВД России по Катав-Ивановскому району был представлен личному составу в режиме видеоконференцсвязи. Им стал подполковник полиции Артем Евполов, ранее занимавший должность замначальника МО МВД России по ЗАТО Трехгорный — начальника полиции. Скоков отметил, что Европолов зарекомендовал себя с положительной стороны, прошел все ступени службы. Он посоветовал ему все имеющиеся знания и навыки вкладывать в работу для обеспечения безопасности на территории Катав-Ивановского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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