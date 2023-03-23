Старейший мэр из ХМАО оказался самым продвинутым блогером среди коллег

Молодые мэры-блогеры не смогли опередить главу Белоярского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Белоярского района — 67-летний Сергей Маненков — оказался самым продвинутым блогером среди мэров городов и районов ХМАО. Инсайдер в политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что окружное правительство составило закрытый рейтинг по итогам работы в соцсетях за 2022 год, и глава Белоярского по охватам и просмотрам в нем лидирует.

«Блог Маненкова обошел всех глав по популярности в закрытом рейтинге, который ежегодно составляет правительство Югры. Некоторые видео набирают по 50—70 тысяч просмотров „Вконтакте“, это вдвое больше населения самого района. Больше всего аудиторию привлекают влоги про рыбалку и кулинарию. Это людям нравится куда больше, чем унылые отчеты о работе в соцсетях других чиновников», — отмечает инсайдер.

Сам Маненков в разговоре с журналистом URA.RU потвердил, что его блог действительно находится в топе, и раскрыл секрет успеха. «Мне сказали, что я в лидерах. Я не заморачиваюсь. У меня просмотров и подписчиков действительно больше, чем у других глав муниципальных образований. Рекорд — 78 тысяч, а последнее видео про свадьбы в Белоярском за два дня набрало более 50 тысяч просмотров», — поделился Маненков.

Ранее URA.RU писало, что Маненков поделился с подписчиками рецептом картофеля с грибами. Жители в комментариях назвали его прирожденным кулинаром.