23 марта 2023

Старейший мэр из ХМАО оказался самым продвинутым блогером среди коллег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Холманских. Екатеринбург, ноутбук, компьютер
Молодые мэры-блогеры не смогли опередить главу Белоярского района Фото:

Глава Белоярского района — 67-летний Сергей Маненков — оказался самым продвинутым блогером среди мэров городов и районов ХМАО. Инсайдер в политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что окружное правительство составило закрытый рейтинг по итогам работы в соцсетях за 2022 год, и глава Белоярского по охватам и просмотрам в нем лидирует.

«Блог Маненкова обошел всех глав по популярности в закрытом рейтинге, который ежегодно составляет правительство Югры. Некоторые видео набирают по 50—70 тысяч просмотров „Вконтакте“, это вдвое больше населения самого района. Больше всего аудиторию привлекают влоги про рыбалку и кулинарию. Это людям нравится куда больше, чем унылые отчеты о работе в соцсетях других чиновников», — отмечает инсайдер.

Сам Маненков в разговоре с журналистом URA.RU потвердил, что его блог действительно находится в топе, и раскрыл секрет успеха. «Мне сказали, что я в лидерах. Я не заморачиваюсь. У меня просмотров и подписчиков действительно больше, чем у других глав муниципальных образований. Рекорд — 78 тысяч, а последнее видео про свадьбы в Белоярском за два дня набрало более 50 тысяч просмотров», — поделился Маненков.

Ранее URA.RU писало, что Маненков поделился с подписчиками рецептом картофеля с грибами. Жители в комментариях назвали его прирожденным кулинаром.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Глава Белоярского района — 67-летний Сергей Маненков — оказался самым продвинутым блогером среди мэров городов и районов ХМАО. Инсайдер в политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что окружное правительство составило закрытый рейтинг по итогам работы в соцсетях за 2022 год, и глава Белоярского по охватам и просмотрам в нем лидирует. «Блог Маненкова обошел всех глав по популярности в закрытом рейтинге, который ежегодно составляет правительство Югры. Некоторые видео набирают по 50—70 тысяч просмотров „Вконтакте“, это вдвое больше населения самого района. Больше всего аудиторию привлекают влоги про рыбалку и кулинарию. Это людям нравится куда больше, чем унылые отчеты о работе в соцсетях других чиновников», — отмечает инсайдер. Сам Маненков в разговоре с журналистом URA.RU потвердил, что его блог действительно находится в топе, и раскрыл секрет успеха. «Мне сказали, что я в лидерах. Я не заморачиваюсь. У меня просмотров и подписчиков действительно больше, чем у других глав муниципальных образований. Рекорд — 78 тысяч, а последнее видео про свадьбы в Белоярском за два дня набрало более 50 тысяч просмотров», — поделился Маненков. Ранее URA.RU писало, что Маненков поделился с подписчиками рецептом картофеля с грибами. Жители в комментариях назвали его прирожденным кулинаром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...