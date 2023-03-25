Челябинский вице-губернатор показала свою коллекцию орхидей. Фото

26 марта 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт разводит цветы дома и на работе Фото: Алена Полозова © URA.RU Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт показала свою коллекцию орхидей. Цветы чиновница разводит дома и на работе. «Вот такая красота расцвела на моем окне, и приход весны стал ощущаться особенно сильно. […] Множество цветов разных оттенков у меня находится дома; еще около 15 штук — на работе», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Она призналась, что на разведение цветов у нее остается немного времени, но это увлечение доставляет удовольствие. Гехт выращивает орхидеи вида фаленопсис. Цветы она покупает у проверенных продавцов. Орхидеи цветут круглый год друг за другом, создавая особое настроение, пояснила чиновница. Фото: telegram-канал Ирины Гехт Фото: telegram-канал Ирины Гехт

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт показала свою коллекцию орхидей. Цветы чиновница разводит дома и на работе. «Вот такая красота расцвела на моем окне, и приход весны стал ощущаться особенно сильно. […] Множество цветов разных оттенков у меня находится дома; еще около 15 штук — на работе», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Она призналась, что на разведение цветов у нее остается немного времени, но это увлечение доставляет удовольствие. Гехт выращивает орхидеи вида фаленопсис. Цветы она покупает у проверенных продавцов. Орхидеи цветут круглый год друг за другом, создавая особое настроение, пояснила чиновница.