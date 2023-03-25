25 марта 2023
24 марта 2023

Челябинский вице-губернатор показала свою коллекцию орхидей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шри-Ланка, цветок, орхидеи
Ирина Гехт разводит цветы дома и на работе Фото:

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт показала свою коллекцию орхидей. Цветы чиновница разводит дома и на работе.

«Вот такая красота расцвела на моем окне, и приход весны стал ощущаться особенно сильно. […] Множество цветов разных оттенков у меня находится дома; еще около 15 штук — на работе», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале.

Она призналась, что на разведение цветов у нее остается немного времени, но это увлечение доставляет удовольствие. Гехт выращивает орхидеи вида фаленопсис. Цветы она покупает у проверенных продавцов. Орхидеи цветут круглый год друг за другом, создавая особое настроение, пояснила чиновница.

Фото:
Фото:

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт показала свою коллекцию орхидей. Цветы чиновница разводит дома и на работе. «Вот такая красота расцвела на моем окне, и приход весны стал ощущаться особенно сильно. […] Множество цветов разных оттенков у меня находится дома; еще около 15 штук — на работе», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале. Она призналась, что на разведение цветов у нее остается немного времени, но это увлечение доставляет удовольствие. Гехт выращивает орхидеи вида фаленопсис. Цветы она покупает у проверенных продавцов. Орхидеи цветут круглый год друг за другом, создавая особое настроение, пояснила чиновница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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