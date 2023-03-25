Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт показала свою коллекцию орхидей. Цветы чиновница разводит дома и на работе.
«Вот такая красота расцвела на моем окне, и приход весны стал ощущаться особенно сильно. […] Множество цветов разных оттенков у меня находится дома; еще около 15 штук — на работе», — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале.
Она призналась, что на разведение цветов у нее остается немного времени, но это увлечение доставляет удовольствие. Гехт выращивает орхидеи вида фаленопсис. Цветы она покупает у проверенных продавцов. Орхидеи цветут круглый год друг за другом, создавая особое настроение, пояснила чиновница.
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