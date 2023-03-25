Дороги не просто грязные, но и представляют опасность для жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тавде (Свердловская область) жительница рассказала об ужасном состоянии дороги рядом с ее домом. Об этом она рассказала в одном из telegram-каналов.

«Дорога на улицах Матросова и Космическая это — кошмар, идешь и боишься что в очередной раз провалишься под землю. Каждую ночь вытаскивают то одну, то вторую машину. Пожилому человеку или ребенку ходить невозможно. Невозможно никуда выйти из дома, делаешь шаг и нога проваливается, а с детьми вообще выйти просто невозможно», — сообщила Анна в telegram-канале «PRO город Тавда».

Жительница рассказала, что возле ее дома открытые люки, которые тоже представляют опасность. «Люк возле моего дома открыт, ждут что кто-нибудь упадет туда?» — добавила свердловчанка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Тавдинского ГО. На момент публикации ответ не поступил.