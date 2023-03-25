25 марта 2023

Свердловчанку возмутило катастрофическое состояние дороги возле дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, грунтовая дорога, грязь, грязная обувь, грязь на ботинках
Дороги не просто грязные, но и представляют опасность для жителей Фото:

В Тавде (Свердловская область) жительница рассказала об ужасном состоянии дороги рядом с ее домом. Об этом она рассказала в одном из telegram-каналов.

«Дорога на улицах Матросова и Космическая это — кошмар, идешь и боишься что в очередной раз провалишься под землю. Каждую ночь вытаскивают то одну, то вторую машину. Пожилому человеку или ребенку ходить невозможно. Невозможно никуда выйти из дома, делаешь шаг и нога проваливается, а с детьми вообще выйти просто невозможно», — сообщила Анна в telegram-канале «PRO город Тавда».

Жительница рассказала, что возле ее дома открытые люки, которые тоже представляют опасность. «Люк возле моего дома открыт, ждут что кто-нибудь упадет туда?» — добавила свердловчанка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Тавдинского ГО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Тавде (Свердловская область) жительница рассказала об ужасном состоянии дороги рядом с ее домом. Об этом она рассказала в одном из telegram-каналов. «Дорога на улицах Матросова и Космическая это — кошмар, идешь и боишься что в очередной раз провалишься под землю. Каждую ночь вытаскивают то одну, то вторую машину. Пожилому человеку или ребенку ходить невозможно. Невозможно никуда выйти из дома, делаешь шаг и нога проваливается, а с детьми вообще выйти просто невозможно», — сообщила Анна в telegram-канале «PRO город Тавда». Жительница рассказала, что возле ее дома открытые люки, которые тоже представляют опасность. «Люк возле моего дома открыт, ждут что кто-нибудь упадет туда?» — добавила свердловчанка. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Тавдинского ГО. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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