За 2022 год зарплаты в малых и средних городах Челябинской области выросли на 14,9%
Зарплаты в малых городах Челябинской области за прошлый год выросли почти на 15% и составили 43,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга по соотношению зарплат среди малых и средних городов субъектов Российской Федерации.
«Зарплаты в малых и средних городах Челябинской области за 2022 год выросли на 14,9% и составили в среднем 43,2 тысячи рублей. Регион занимает 29 место среди всех субъектов РФ», — сообщается в рейтинге Ria.ru, опубликованном РИА Новости.
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