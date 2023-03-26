26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Зарплаты в малых городах Челябинской области за прошлый год выросли почти на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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За 2022 год зарплаты в малых и средних городах Челябинской области выросли на 14,9% Фото:

Зарплаты в малых городах Челябинской области за прошлый год выросли почти на 15% и составили 43,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга по соотношению зарплат среди малых и средних городов субъектов Российской Федерации.

«Зарплаты в малых и средних городах Челябинской области за 2022 год выросли на 14,9% и составили в среднем 43,2 тысячи рублей. Регион занимает 29 место среди всех субъектов РФ», — сообщается в рейтинге Ria.ru, опубликованном РИА Новости.

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Зарплаты в малых городах Челябинской области за прошлый год выросли почти на 15% и составили 43,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга по соотношению зарплат среди малых и средних городов субъектов Российской Федерации. «Зарплаты в малых и средних городах Челябинской области за 2022 год выросли на 14,9% и составили в среднем 43,2 тысячи рублей. Регион занимает 29 место среди всех субъектов РФ», — сообщается в рейтинге Ria.ru, опубликованном РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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