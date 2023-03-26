В Челябинске летом откроют девять муниципальных пляжей

27 марта 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Пляжи в Челябинске приведут в порядок к 15 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске этим летом откроют девять муниципальных пляжей, уже началась подготовка к купальному сезону. Об этом на аппаратном совещании в администрации 27 марта мэру Наталье Котовой рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. «Летом в Челябинске будет открыто девять пляжей на трех водоемах города. Сейчас заключены контракты на уборку, подсыпку песка и ремонт малых архитектурных форм», — сообщил Астахов. Астахов отметил, все муниципальные пляжи будут приведены в порядок к 15 мая. На всех водоемах будут работать матросы-спасатели.

В Челябинске этим летом откроют девять муниципальных пляжей, уже началась подготовка к купальному сезону. Об этом на аппаратном совещании в администрации 27 марта мэру Наталье Котовой рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. «Летом в Челябинске будет открыто девять пляжей на трех водоемах города. Сейчас заключены контракты на уборку, подсыпку песка и ремонт малых архитектурных форм», — сообщил Астахов. Астахов отметил, все муниципальные пляжи будут приведены в порядок к 15 мая. На всех водоемах будут работать матросы-спасатели.