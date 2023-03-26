26 марта 2023
25 марта 2023

В Челябинске летом откроют девять муниципальных пляжей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , берег, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, природа, вода, пляж белый парус
Пляжи в Челябинске приведут в порядок к 15 мая Фото:

В Челябинске этим летом откроют девять муниципальных пляжей, уже началась подготовка к купальному сезону. Об этом на аппаратном совещании в администрации 27 марта мэру Наталье Котовой рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Летом в Челябинске будет открыто девять пляжей на трех водоемах города. Сейчас заключены контракты на уборку, подсыпку песка и ремонт малых архитектурных форм», — сообщил Астахов.

Астахов отметил, все муниципальные пляжи будут приведены в порядок к 15 мая. На всех водоемах будут работать матросы-спасатели.

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В Челябинске этим летом откроют девять муниципальных пляжей, уже началась подготовка к купальному сезону. Об этом на аппаратном совещании в администрации 27 марта мэру Наталье Котовой рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. «Летом в Челябинске будет открыто девять пляжей на трех водоемах города. Сейчас заключены контракты на уборку, подсыпку песка и ремонт малых архитектурных форм», — сообщил Астахов. Астахов отметил, все муниципальные пляжи будут приведены в порядок к 15 мая. На всех водоемах будут работать матросы-спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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