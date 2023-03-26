Появилось видео задержания напавшего на челябинского адвоката

Челябинские полицейские опубликовали видео задержания мужчины, который, по версии следствия, напал на адвоката Николая Кошмана. Задержанию предшествовал большой объем оперативных мероприятий: обход квартир, поиск свидетелей, аналитика полученных данных.
«В содеянном полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину», — сказал задержанный на видео.
Дело по поиску напавших на адвоката находится на личном контроле начальника полицейского главка Михаила Скокова. Сейчас оперативники работают над поиском второго нападавшего.
О поимке основного подозреваемого в нападении на адвоката в полиции сообщили 27 марта. Фигуранта доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.
На Кошмана напали возле его подъезда утром 6 марта. Адвокат написал заявление в полицию и лег в больницу, так как при нападении ему сломали руку и челюсть. Произошедшее он связывает со своей работой.
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