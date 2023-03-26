26 марта 2023
25 марта 2023

Жители челябинского района отправили внедорожник с посылками для бойцов в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внедорожник УАЗ отправился бойцам на фронт с посылками Фото:

Жители Нязепетровского района (Челябинская область) купили внедорожник для бойцов СВО, нагрузили посылками и отправили на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Жители Нязепетровска приобрели автомобиль повышенной проходимости для бойцов на средства, которые собрали за пару недель. Внедорожник отправился в зону СВО своим ходом с посылками от жителей: теплыми вещами, окопными свечами, инструментами, техникой и письмами», — сообщили в пресс-службе.

Внедорожник необходим бойцам из Нязепетровского и Верхнеуфалейского районов для выполнения боевых задач. Глава Нязепетровского района Сергей Кравцов поблагодарил жителей за активный отклик на сбор средств.

«У каждого сейчас своя линия фронта, своя задача: у нас здесь — беречь семьи наших ребят, у бойцов — беречь нашу безопасность и мирное небо над нашими головами. Низкий вам поклон! И огромная благодарность всем жителям района, которые откликнулись на призыв», — цитирует пресс-служба Кравцова.

Средства на необходимый бойцам внедорожник жители района собрали за пару недель
Фото:

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Жители Нязепетровского района (Челябинская область) купили внедорожник для бойцов СВО, нагрузили посылками и отправили на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «Жители Нязепетровска приобрели автомобиль повышенной проходимости для бойцов на средства, которые собрали за пару недель. Внедорожник отправился в зону СВО своим ходом с посылками от жителей: теплыми вещами, окопными свечами, инструментами, техникой и письмами», — сообщили в пресс-службе. Внедорожник необходим бойцам из Нязепетровского и Верхнеуфалейского районов для выполнения боевых задач. Глава Нязепетровского района Сергей Кравцов поблагодарил жителей за активный отклик на сбор средств. «У каждого сейчас своя линия фронта, своя задача: у нас здесь — беречь семьи наших ребят, у бойцов — беречь нашу безопасность и мирное небо над нашими головами. Низкий вам поклон! И огромная благодарность всем жителям района, которые откликнулись на призыв», — цитирует пресс-служба Кравцова.
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