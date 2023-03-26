26 марта 2023

В челябинской детской филармонии пройдет встреча с Ларисой Долиной

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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Лариса Долина проведет обучение для челябинской группы Музыкальной академии Фото:

В Челябинске 28 марта пройдет пресс-конференция с народной артисткой России Ларисой Долиной в детской филармонии. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, встреча состоится в рамках обучения челябинской группы Музыкальной академии.

«Завтра, 28 марта, в Детской филармонии Челябинской области по улице Солнечной, дом 5, пройдет обучающий интенсив для челябинской группы Музыкальной академии. В рамках мероприятия состоится пресс-конференция с Долиной», — сообщили в пресс-службе.

Помимо артистки, обучение проведут гендиректор Челябинской государственно филармонии Алексей Пелымский, директор Детской филармонии региона Татьяна Динисова. Обучающую программу подхватят педагоги Музыкальной академии Долиной.

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В Челябинске 28 марта пройдет пресс-конференция с народной артисткой России Ларисой Долиной в детской филармонии. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, встреча состоится в рамках обучения челябинской группы Музыкальной академии. «Завтра, 28 марта, в Детской филармонии Челябинской области по улице Солнечной, дом 5, пройдет обучающий интенсив для челябинской группы Музыкальной академии. В рамках мероприятия состоится пресс-конференция с Долиной», — сообщили в пресс-службе. Помимо артистки, обучение проведут гендиректор Челябинской государственно филармонии Алексей Пелымский, директор Детской филармонии региона Татьяна Динисова. Обучающую программу подхватят педагоги Музыкальной академии Долиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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