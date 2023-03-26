Стала известна личность мужчины, избившего челябинского адвоката

По словам нападавшего, он является председателем одной из спортивных федераций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанным за нападение на адвоката Николая Кошмана в Челябинске, является председатель одной из спортивных федераций Илья Ломоносов. Об этом 27 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Официально Ломоносов безработный. Но, по его словам, он является консультантом по здоровью и возглавляет одну из спортивных федераций», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Ломоносов ранее попадал во внимание правоохранителей. В 2019 году его привлекли к ответственности по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«Причины нападения Ломоносов озвучивать не стал. Но заявил, что они носят личный характер. При этом, по словам задержанного, он не знал личность Кошмана и чем он занимается», — добавил источник.

Ломоносов значился основным подозреваемым в нападении. 27 марта полиция задержала его. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По словам самого Кошмана, на него напало двое мужчин. Ему нанесли несколько ударов, сломали несколько костей. Сейчас полиция занимается поиском второго нападавшего.