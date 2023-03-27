Челябинцев просят страховаться от укусов клещей

Страховой полис покроет введение иммуноглобулина и медпомощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области призывают жителей страховаться от укусов клещей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, от клещевого энцефалита сейчас оформляют страховые полисы большинство компаний, присутствующих на рынке.

«В Челябинской области страховки от клещевого энцефалита предлагают практически все страховые компании. При этом оформить полис можно как в офисе компании, так и онлайн. Стоимость страхового полиса начинается от 200 рублей и в среднем составляет 300-400 рублей для взрослых и 250-350 рублей для детей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Мониторинг КСП показал, что в страховку входит медосмотр и удаление клеща, тест клеща и анализ крови на инфекции. Также полис покрывает введение иммуноглобулина и медицинскую помощь в случае заболевания.

Компании делают скидки за разовое оформление нескольких застрахованных. А также предлагают варианты комплексного страхования — дополнительно при укусах бродячих собак, змей, насекомых или диких животных.

В регионе уже появился первый укушенный клещом в этом сезоне. Информацию об этом распространило управление Роспотребнадзора по области. Ежегодно в области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещей.