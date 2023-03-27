Мэр Челябинска сообщила, сколько зарабатывают жители и как помогают участникам СВО. Фото

28 марта 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Наталья Котова заявила, что средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В условиях СВО и санкционного давления Челябинску удалось перестроить бюджет, а предприятия города стали выпускать продукцию для нужд фронта. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей. Об этом мэр Наталья Котова заявила 28 марта, выступая перед депутатами с отчетом об итогах работы за 2022 год. «После объявления частичной мобилизации многие челябинские предприятия наладили выпуск продукции для нужд армии и стали производить бронежилеты, армейских берцы и походные матрасы. Предприятия также оказывают помощь участникам спецоперации, занимаются доставкой продуктов и оборудования на освобожденные территории ЛНР и ДНР. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей», — сообщила собравшимся депутатам Котова. Глава Челябинска отметила, что промышленники стали вкладывать в инвестпроекты больше собственных, а не заемных средств. В основном модернизация производств связана с созданием экологичных и высокотехнологичных мест. Мэрия сопровождает подобные проекты по принципу «одного окна». Глава Челябинска отметила, что промышленные предприятия стали вкладывать в инвестпроекты больше собственных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В условиях СВО и санкционного давления Челябинску удалось перестроить бюджет, а предприятия города стали выпускать продукцию для нужд фронта. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей. Об этом мэр Наталья Котова заявила 28 марта, выступая перед депутатами с отчетом об итогах работы за 2022 год. «После объявления частичной мобилизации многие челябинские предприятия наладили выпуск продукции для нужд армии и стали производить бронежилеты, армейских берцы и походные матрасы. Предприятия также оказывают помощь участникам спецоперации, занимаются доставкой продуктов и оборудования на освобожденные территории ЛНР и ДНР. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей», — сообщила собравшимся депутатам Котова. Глава Челябинска отметила, что промышленники стали вкладывать в инвестпроекты больше собственных, а не заемных средств. В основном модернизация производств связана с созданием экологичных и высокотехнологичных мест. Мэрия сопровождает подобные проекты по принципу «одного окна».