27 марта 2023

Мэр Челябинска сообщила, сколько зарабатывают жители и как помогают участникам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума. Челябинск
Наталья Котова заявила, что средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей Фото:

В условиях СВО и санкционного давления Челябинску удалось перестроить бюджет, а предприятия города стали выпускать продукцию для нужд фронта. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей. Об этом мэр Наталья Котова заявила 28 марта, выступая перед депутатами с отчетом об итогах работы за 2022 год.

«После объявления частичной мобилизации многие челябинские предприятия наладили выпуск продукции для нужд армии и стали производить бронежилеты, армейских берцы и походные матрасы. Предприятия также оказывают помощь участникам спецоперации, занимаются доставкой продуктов и оборудования на освобожденные территории ЛНР и ДНР. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей», — сообщила собравшимся депутатам Котова.

Глава Челябинска отметила, что промышленники стали вкладывать в инвестпроекты больше собственных, а не заемных средств. В основном модернизация производств связана с созданием экологичных и высокотехнологичных мест. Мэрия сопровождает подобные проекты по принципу «одного окна».

Гордума. Челябинск
Глава Челябинска отметила, что промышленные предприятия стали вкладывать в инвестпроекты больше собственных средств
Фото:

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В условиях СВО и санкционного давления Челябинску удалось перестроить бюджет, а предприятия города стали выпускать продукцию для нужд фронта. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей. Об этом мэр Наталья Котова заявила 28 марта, выступая перед депутатами с отчетом об итогах работы за 2022 год. «После объявления частичной мобилизации многие челябинские предприятия наладили выпуск продукции для нужд армии и стали производить бронежилеты, армейских берцы и походные матрасы. Предприятия также оказывают помощь участникам спецоперации, занимаются доставкой продуктов и оборудования на освобожденные территории ЛНР и ДНР. Средняя зарплата в городе составляет 57 тысяч 417 рублей», — сообщила собравшимся депутатам Котова. Глава Челябинска отметила, что промышленники стали вкладывать в инвестпроекты больше собственных, а не заемных средств. В основном модернизация производств связана с созданием экологичных и высокотехнологичных мест. Мэрия сопровождает подобные проекты по принципу «одного окна».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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