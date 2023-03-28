В Екатеринбурге наградили офицеров за участие в спецоперации

29 марта 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Офицерам вручили медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге состоялось торжественное награждение офицеров штаба Центрального военного округа за участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Военнослужащих наградили за проявленное мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных в ходе СВО задач. Офицерам были вручены медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия», — рассказали на сайте Минобороны РФ Центрального военного округа. Церемония награждения состоялась в окружном штабе в Екатеринбурге. Всего к награждению были представлены около 10 военнослужащих, которые с честью и достоинством выполнили поставленные в ходе СВО задачи.

В Екатеринбурге состоялось торжественное награждение офицеров штаба Центрального военного округа за участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Военнослужащих наградили за проявленное мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных в ходе СВО задач. Офицерам были вручены медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия», — рассказали на сайте Минобороны РФ Центрального военного округа. Церемония награждения состоялась в окружном штабе в Екатеринбурге. Всего к награждению были представлены около 10 военнослужащих, которые с честью и достоинством выполнили поставленные в ходе СВО задачи.