В Екатеринбурге наградили офицеров за участие в спецоперации

В Екатеринбурге состоялось торжественное награждение офицеров штаба Центрального военного округа за участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«Военнослужащих наградили за проявленное мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных в ходе СВО задач. Офицерам были вручены медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия», — рассказали на сайте Минобороны РФ Центрального военного округа.
Церемония награждения состоялась в окружном штабе в Екатеринбурге. Всего к награждению были представлены около 10 военнослужащих, которые с честью и достоинством выполнили поставленные в ходе СВО задачи.
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