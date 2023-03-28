28 марта 2023

В Екатеринбурге наградили офицеров за участие в спецоперации

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Герои России. Глушков Константин, мурал. Челябинск, офицер, армия, военные, отдает честь, z знак, вс рф, zz
Офицерам вручили медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия Фото:

В Екатеринбурге состоялось торжественное награждение офицеров штаба Центрального военного округа за участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Военнослужащих наградили за проявленное мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных в ходе СВО задач. Офицерам были вручены медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия», — рассказали на сайте Минобороны РФ Центрального военного округа.

Церемония награждения состоялась в окружном штабе в Екатеринбурге. Всего к награждению были представлены около 10 военнослужащих, которые с честью и достоинством выполнили поставленные в ходе СВО задачи.

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В Екатеринбурге состоялось торжественное награждение офицеров штаба Центрального военного округа за участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Военнослужащих наградили за проявленное мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных в ходе СВО задач. Офицерам были вручены медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия», — рассказали на сайте Минобороны РФ Центрального военного округа. Церемония награждения состоялась в окружном штабе в Екатеринбурге. Всего к награждению были представлены около 10 военнослужащих, которые с честью и достоинством выполнили поставленные в ходе СВО задачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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