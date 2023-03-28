Свердловскому храму вернули колокола. Фото

В селе Большое Седельниково спустя 90 лет установили колокола на храм

29 марта 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Колокола изготовлены В Каменске-Уральском специально для храма Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Большое Седельниково (Свердловская область) в храме Покрова Пресвятой Богородицы установили и освятили новые колокола. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. «Спустя более чем 90 лет храм „восстановил свой голос“. После божественной литургии 26 марта были освящены и установлены новые колокола Покровского храма», — рассказали на сайте епархии Екатеринбурга. Кампаны (церковное название колоколов — примечание URA.RU) были изготовлены в Каменске-Уральском (Свердловская область) на заводе по заказу колокольного центра специально для этого храма. На колокольню подняли восемь колоколов весом 6, 9, 15, 20, 36, 40, 156 и 660 килограмм. До поднятия колоколов на храм, жители села могли подойти ударить в них. «Это была большая радость для людей, особенно для прихожан», — рассказал настоятель храма отец Алексий Елисеев.

В селе Большое Седельниково (Свердловская область) в храме Покрова Пресвятой Богородицы установили и освятили новые колокола. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. «Спустя более чем 90 лет храм „восстановил свой голос“. После божественной литургии 26 марта были освящены и установлены новые колокола Покровского храма», — рассказали на сайте епархии Екатеринбурга. Кампаны (церковное название колоколов — примечание URA.RU) были изготовлены в Каменске-Уральском (Свердловская область) на заводе по заказу колокольного центра специально для этого храма. На колокольню подняли восемь колоколов весом 6, 9, 15, 20, 36, 40, 156 и 660 килограмм. До поднятия колоколов на храм, жители села могли подойти ударить в них. «Это была большая радость для людей, особенно для прихожан», — рассказал настоятель храма отец Алексий Елисеев.