На Таганае подснежники распустились вместо апреля в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подснежники в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) распустились на 20 дней раньше среднемноголетнего срока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Ветреница, которую многие называют подснежником, распустилась на 20 дней раньше своего среднемноголетнего срока. Предыдущий рекорд был поставлен в 2008 году, когда первоцветы в таганайских лесах появились 7 апреля», — сообщили URA.RU в нацпарке.

На одном из окон визит-центра Центральной усадьбы замечена оса. Это феномен, потому что среднемноголетний срок появления насекомого — 6 мая. Не спят и бабочки. В долине реки Большая Тесьма обнаружили стайку ярко-оранжевых ванесс-крапивниц. Сроки появления этих насекомых не преодолели рекорд 2016 года. Однако разница составила всего 2 дня.

Ветреница на Таганае распустилась на 20 дней раньше срока Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Сроки появления ванесс-крапивниц не смогли побить рекорд 2016 года всего на два дня Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»