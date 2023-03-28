28 марта 2023

Под Златоустом распустились подснежники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, подснежники, подснежник, цветы, весна
На Таганае подснежники распустились вместо апреля в марте Фото:

Подснежники в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) распустились на 20 дней раньше среднемноголетнего срока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Ветреница, которую многие называют подснежником, распустилась на 20 дней раньше своего среднемноголетнего срока. Предыдущий рекорд был поставлен в 2008 году, когда первоцветы в таганайских лесах появились 7 апреля», — сообщили URA.RU в нацпарке.

На одном из окон визит-центра Центральной усадьбы замечена оса. Это феномен, потому что среднемноголетний срок появления насекомого — 6 мая. Не спят и бабочки. В долине реки Большая Тесьма обнаружили стайку ярко-оранжевых ванесс-крапивниц. Сроки появления этих насекомых не преодолели рекорд 2016 года. Однако разница составила всего 2 дня.

Ветреница на Таганае распустилась на 20 дней раньше срока
Ветреница на Таганае распустилась на 20 дней раньше срока
Фото:
Сроки появления ванесс-крапивниц не смогли побить рекорд 2016 года всего на два дня
Сроки появления ванесс-крапивниц не смогли побить рекорд 2016 года всего на два дня
Фото:
Обычно осы появляются под Златоустом 6 мая
Обычно осы появляются под Златоустом 6 мая
Фото:

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Подснежники в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) распустились на 20 дней раньше среднемноголетнего срока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка. «Ветреница, которую многие называют подснежником, распустилась на 20 дней раньше своего среднемноголетнего срока. Предыдущий рекорд был поставлен в 2008 году, когда первоцветы в таганайских лесах появились 7 апреля», — сообщили URA.RU в нацпарке. На одном из окон визит-центра Центральной усадьбы замечена оса. Это феномен, потому что среднемноголетний срок появления насекомого — 6 мая. Не спят и бабочки. В долине реки Большая Тесьма обнаружили стайку ярко-оранжевых ванесс-крапивниц. Сроки появления этих насекомых не преодолели рекорд 2016 года. Однако разница составила всего 2 дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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