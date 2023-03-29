Суд не стал отпускать гендиректора завода «Исеть» Гайсина из-под ареста

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спецтранспорт. москва, фссп, судебный пристав, суд, пристав
Малик Гайсин просил отпустить его из-под ареста Фото:

Гендиректор завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малик Гайсин, обвиненный в хищении, связанном с выполнением гособоронзаказа, останется под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Суд постановил отказать в ходатайстве адвокатов, просивших отменить меру пресечения в отношении Гайсина или выпустить его под залог», — сообщил корреспондент. Сам бизнесмен и его защитники пытались убедить суд, что нахождение гендиректора в изоляции может губительно отразиться на работе завода и связанных с ним предприятий.

Гайсин был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, однако позднее дело переквалифицировали по статье о хищении. Силовики считают, что бизнесмен, руководя заводом, выдавал кредиты своим предприятиям. Гайсин уточнял, что все кредиты уже возвращены, а проценты погашены.

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Гендиректор завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малик Гайсин, обвиненный в хищении, связанном с выполнением гособоронзаказа, останется под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Суд постановил отказать в ходатайстве адвокатов, просивших отменить меру пресечения в отношении Гайсина или выпустить его под залог», — сообщил корреспондент. Сам бизнесмен и его защитники пытались убедить суд, что нахождение гендиректора в изоляции может губительно отразиться на работе завода и связанных с ним предприятий. Гайсин был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, однако позднее дело переквалифицировали по статье о хищении. Силовики считают, что бизнесмен, руководя заводом, выдавал кредиты своим предприятиям. Гайсин уточнял, что все кредиты уже возвращены, а проценты погашены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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