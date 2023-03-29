Суд не стал отпускать гендиректора завода «Исеть» Гайсина из-под ареста

Малик Гайсин просил отпустить его из-под ареста Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Гендиректор завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малик Гайсин, обвиненный в хищении, связанном с выполнением гособоронзаказа, останется под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Суд постановил отказать в ходатайстве адвокатов, просивших отменить меру пресечения в отношении Гайсина или выпустить его под залог», — сообщил корреспондент. Сам бизнесмен и его защитники пытались убедить суд, что нахождение гендиректора в изоляции может губительно отразиться на работе завода и связанных с ним предприятий.

Гайсин был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, однако позднее дело переквалифицировали по статье о хищении. Силовики считают, что бизнесмен, руководя заводом, выдавал кредиты своим предприятиям. Гайсин уточнял, что все кредиты уже возвращены, а проценты погашены.