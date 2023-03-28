Штрафы за плохо сделанную работу платят 42% челябинцев

Штрафы в регионе являются не единственным способом наказания за плохо сделанную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди жителей Челябинской области 42% сотрудников на работе платят штрафы за неудовлетворительное выполнение обязанностей. Как отметили в пресс-службе сервиса HeadHunter, чаще всего челябинцы сталкиваются с обычными замечаниями.

«В ходе проведенного опроса выяснилось, что 42% сотрудников сталкиваются на работе с системой штрафов. У людей вычитают из зарплаты или лишают премий. Однако среди наказаний за плохо сделанную работу чаще всего жители упоминают устные замечания: о них рассказали 51% опрошенных», — рассказали в HeadHunter.

Выговоры получает каждый пятый работник. При этом четверть жителей региона заявили, что на работе наказывать персонал не принято.

Чаще остальных с денежными штрафами приходится сталкиваться, согласно данным HeadHunter, работникам из сферы производства (49%), ресторанов и гостиниц (45%) и транспорта (43%). Практически никогда сотрудников не наказывают в сфере образования, среди высшего менеджмента и начинающих специалистов без опыта.