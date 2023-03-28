28 марта 2023

В Челябинске водитель наехал на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
На ребенка наехали на пешеходном переходе Фото:

В Челябинске на улице Жукова водитель наехал на 13-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ребенку понадобилась медицинская помощь.

«Водитель Chevrolet совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящий момент несовершеннолетняя дома и чувствует себя хорошо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В ведомстве напомнили водителям, что при движении надо быть внимательнее. При проезде пешеходных переходов необходимо соблюдать скоростной режим и использовать ближний свет фар вне зависимости от времени суток.

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В Челябинске на улице Жукова водитель наехал на 13-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ребенку понадобилась медицинская помощь. «Водитель Chevrolet совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящий момент несовершеннолетняя дома и чувствует себя хорошо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. В ведомстве напомнили водителям, что при движении надо быть внимательнее. При проезде пешеходных переходов необходимо соблюдать скоростной режим и использовать ближний свет фар вне зависимости от времени суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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