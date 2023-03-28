В Челябинске водитель наехал на ребенка

В Челябинске на улице Жукова водитель наехал на 13-летнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ребенку понадобилась медицинская помощь.
«Водитель Chevrolet совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящий момент несовершеннолетняя дома и чувствует себя хорошо», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
В ведомстве напомнили водителям, что при движении надо быть внимательнее. При проезде пешеходных переходов необходимо соблюдать скоростной режим и использовать ближний свет фар вне зависимости от времени суток.
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